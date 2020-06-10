Мировые цены на нефть падают из-за американских данных

В США ожидают, что черное золото продолжит дешеветь и в дальнейшем

Мировые цены на нефть продолжают снижаться после падения накануне на фоне решения Саудовской Аравии. На рынок теперь также надавили данные о росте запасов черного золота в США.

Так, 10 июня к 10:18 по киевскому времени августовские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,63 доллара (1,53%), до 40,55 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,77 доллара (1,98%) – до 38,17 доллара за баррель.

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По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 5 июня, увеличились на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов – увеличились на 4,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

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При этом Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году на 100 000 баррелей в сутки по сравнению с майским прогнозом – до 11,6 млн б/с, что будет на 0,7 млн б/с меньше, чем в 2019 году, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

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Цена на нефть Brent во втором полугодии 2020 года в среднем составит 37 долларов за баррель, говорится в отчете EIA. В следующем году цена вырастет до 48 долларов за баррель. Этот прогноз совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, – для них этот показатель составляет 11 млн б/с. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять его цену.

При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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