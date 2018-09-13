Миссия МВФ дала оценку пенсионной реформе в Украине

Миссия МВФ, которая работает в Киеве с 6 по 19 сентября, проанализировала результаты внедрения пенсионной реформы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как заявил глава миссии Рон ван Роден на встрече с министром соцполитики Украины Андреем Ревой, пенсионная реформа в Украине дает ожидаемые результаты.

"Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые побуждали бы их дольше работать. Но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь", - отметил Рон ван Роден.

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В целом, по словам ван Родена, оценка миссии такова: реформа дает ожидаемые и ранее обсуждены результаты.

Напомним, пенсионная реформа не предусматривает прямого повышения пенсионного возраста. Но некоторым украинцам все же придется отложить выход на заслуженный отдых, так как в стране введены требования к страховому стажу.

Изменять нормы будут поэтапно. Изначально для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет стажа. При стаже 15 – 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет – в 65 лет. Однако нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года.

Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Как ранее заявил министр социальной политики Андрей Рева, украинцам пересчитают пенсии в марте 2019 года. По его словам, этот перерасчет решит проблему граждан, которые имеют высокий трудовой стаж и низкие выплаты. Как известно, при расчете пенсии учитывается стаж и зарплата за последние три года перед выходом на заслуженный отдых. Таким образом, даже при наличии большого стажа пенсия может оказаться очень низкой – из-за невысокой зарплаты.

Подробнее о том, как еще изменится пенсионная система в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Пенсионная реформа: как будет работать обязательный накопительный уровень и в чем проблемы".