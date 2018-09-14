Миссия МВФ изменила программу для Украины – Ирина Луценко

Международный валютный фонд, миссия которого работает в Украине с 6 сентября, заменил программу помощи Украине с EFF на stand-by. Об этом сообщила представительница президента в парламенте, нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"МВФ поменял программу помощи, с которой работали, на программу stand-by. А программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния. Уже даже то, что МВФ изменил программу для страны, которая начинает развиваться, но которая имеет еще проблемы, но которая уже не в преддефолтном состоянии, свидетельствует о признании международными финансовыми институциями того, что Украина показывает очень хороший рост", – сказала Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее украинские СМИ уже сообщали, что правительство и МВФ обсуждают вариант запуска новой программы финансирования stand-by, которая заменит действующую EFF до ее завершения.

Кроме того, сообщалось, что Кабмин якобы согласен на повышение цен на газ на 23%. Официально никакие цифры не назывались, результаты переговоров не озвучивало ни украинское правительство, ни Международный валютный фонд.

Миссия МВФ находится в Киеве с 6 сентября. Визит продлится до 19 сентября.

Ранее в Минфине сообщили, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом, а визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Агентство Fitch показало, насколько важен для Украины новый транш МВФ

С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.