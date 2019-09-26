Миссия МВФ покидает Украину, доллар сменил падение на рост: итоги дня

Общество

32 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский завершает рабочий визит в США. Последней станет встреча с представителями деловых кругов.

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Нацсовет не продлил лицензию региональным вещателям канала "112 Украина". Причиной отказа стало то, что канал изменил программную концепцию, а Нацсовет неоднократно отказывался ее согласовать.

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Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса три грузовика с гуманитарной помощью – строительные материалы весом 55,7 тонны.

Эквадор стал 21 страной Латинской Америки, которую украинцы могут посещать без виз. О подписании соответствующего соглашения сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Услугой "Газовый запас" от "Нафтогаза", которая действовала до 25 сентября и позволяла домохозяйствам купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, воспользовались около 50 тысяч семей.

Кабмин оставил полномочия налоговой милиции в находящейся в состоянии реорганизации Государственной фискальной службе, до создания нового Бюро финансовых расследований.

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Экономика

Ослабил на 7 копеек до 24,19 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 27 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 26 сентября.

Достиг 97 млрд грн портфель ОВГЗ в собственности иностранных инвесторов. По сравнению с началом года он вырос в 15 раз.

Достиг 20,1 млрд кубометров объем газа в подземных хранилищах по состоянию 26 сентября. Это самый большой показатель на эту дату с 2010 года. В связи с достижением расчетных объемов прекращена закачка газа в шесть из десяти хранилищ.

Вырос на 9,9% оборот розничной торговли в январе-августе в годовом выражении (в сопоставимых ценах) – до 691,4 млрд грн.

Оценочная миссия МВФ завершила свою работу в Киеве. В представительстве МВФ не стали комментировать публикации в СМИ о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии относительно новой программы из-за ситуации вокруг ПриватБанка, возможной смены руководства Национального банка и реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

Пенсионный фонд 25 сентября завершил финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август. На пенсии направлено 35,1 млрд грн, на субсидии – 147,6 млн грн.

Составил 2,846 млрд долларов объем частных переводов в Украину из-за границы во втором квартале, что на 5,7% больше в годовом выражении. Об этом сообщил НБУ, который учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег. Больше всего переводов поступило из Польши – 862 млн долларов. Далее идут Чехия (268 млн), Россия (249 млн), США (241 млн), Великобритания (142 млн) и Италия (123 млн).

Осуществила 6200 проверок Госаудиторская служба за год, в 92% случаях были выявлены нарушения. Сообщается, что, удалось предотвратить расходы государственных средств по процедурам закупок, которые были проведены с нарушением законодательства, на сумму 10,7 млрд грн.

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До 1 октября 2020 года Госгеокадастр завершит инвентаризацию сельскохозяйственных земель, к вступлению в силу закона о рынке земли. В минувшем году Госгеокадастр выявил 1 млн ошибок в кадастре и исправил их. В этом году заказана инвентаризация 1 млн га земель.

Выросли на 17,2% в августе в годовом выражении поступления от НДС в бюджет, до 19,8 млрд грн.

Составил 2,3 млрд долларов импорт легковых автомобилей в январе-августе. Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено из Германии – на сумму 451,7 млн долл. На втором месте – из Японии (357,5 млн долл.), на третьем – из США (306,5 млн долл.). При этом в январе-августе Украина экспортировала легковых автомобилей на 7,9 млн долл. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.

Мир

Импичмент президента США Дональда Трампа все еще мало вероятен – так считают многие эксперты. Серьезных обвинений ему пока не выдвинуто, а решающую роль в объявлении импичмента играет сенат, где большинство принадлежит республиканцам.

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Новым директором-распорядителем МВФ стала Кристалина Георгиева. Она вступит в должность 1 октября и пробудет на посту пять лет.

Саудовская Аравия почти восстановила уровень добычи нефти, существовавший до атак на ее нефтяные объекты. Об этом сообщили в ОПЕК.

Начать расследование в отношении Facebook в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства – такое поручение генпрокурор США дал минюсту. Аналогичное расследование в отношении этой компании уже начала Федеральная торговая комиссия США. Кроме того, ее деятельность уже расследуют генпрокуроры ряда американских штатов и судебный комитет Конгресса США.

О сокращении около 60 тыс. сотрудников объявили банки по всему миру в 2019 году, причем практически все увольнения приходятся на Европу. Это обусловлено отрицательными процентными ставками и замедлением темпов роста экономики, что подталкивает банки к сокращению расходов.

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