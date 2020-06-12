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Миссия МВФ приедет в Украину летом: что проверят

12 июня, 21:37

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Сейчас правительство ведет переговоры о дате визита

После получения первого транша в рамках новой кредитной программы украинские власти должны подготовится к визиту миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая может посетить Украину в июле – августе. Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко.

"Мы надеемся, что мы определим время приезда миссии в ближайшее время. Это может быть июль – август", – сказал Марченко в эфире одного из телеканалов вечером в пятницу.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина получила от МВФ первый транш в размере 2,1 млрд долларов в рамках новой программы финансирования stand-by.

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Полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы Украины до 28,7 млрд долларов. Это максимальный уровень золотовалютных резервов Украины с конца 2012 года.

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Напомним, ранее ожидалось, что первый транш МВФ будет составлять 1,9 млрд долларов. Общий объем новой 18-месячной программы – около 5 млрд долларов, которые будут предоставлены четырьмя траншами. В Кабмине также заявляли, что первый транш будет полностью направлен на покрытие госбюджета. Кроме того, отмечалось, что все средства, которые будут получены по новой программе, направятся в государственный бюджет.

Подробнее о соглашении МВФ премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

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правительство госбюджет Минфин МВФ бюджет-2020

Источник: Интерфакс-Украина

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