Миссия МВФ работает в Украине: у Зеленского объяснили, что изменилось

Сотрудничество с Фондом четко регламентировано меморандумом

Фото: AFP

Вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством может повлиять на текущее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by, допускает представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"Думаю, вопрос в том, что МВФ хочет понимать, кто будет правительством, кто будет коалицией, с кем будет вестись дальнейшее сотрудничество – все-таки горизонт сотрудничества больше, чем месяц-два", – сказал он в кулуарах заседания Кабинета министров.

От отметил, что сотрудничество с МВФ четко регламентировано меморандумом, в котором содержатся определенные требования, в частности, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Думаю, они (специалисты МВФ. – Ред.) сейчас будут проводить какие-то встречи и консультации. А через два месяца будут обновлять ситуацию по итогам выборов и нового правительства", – добавил Герус.

Он уточнил, что переговорами с МВФ в команде Зеленского занимается экс-министр финансов Александр Данилюк.

Представитель президента в Кабмине уточнил, что у МВФ сегодня нет новых требований или претензий по цене на газ. "Этот пункт в меморандуме выполнен. На сегодня этот вопрос не является актуальным", – подчеркнул Герус.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что миссия МВФ якобы досрочно прекращает работу в Украине. В представительстве Фонда отметили, что "ревизоры" МВФ продолжают работу в Киеве. При этом представители Международного валютного фонда не стали уточнять, планируется ли пересмотр программы, по итогам которого Украина может получить следующий транш.

Ранее сообщалось, что представители Фонда пробудут в Украине две недели. За это время специалисты планируют дать оценку реформам, предусмотренным программой сотрудничества, а также провести встречи с представителями власти. В частности, программой предусмотрено проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение и создание рынка газа. 21 мая премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова уже встретились с представителями миссии МВФ.

Как известно, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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