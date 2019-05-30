Миссия МВФ сделала заявление по итогам встреч в Украине

В Фонде заявили, что миссия провела продуктивные дискуссии с украинскими властями

Руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден. Фото: Официальный сайт президента Украины

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров. Об этом говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена по итогам визита, которое есть в распоряжении "Сегодня".

"Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", – сказано в нем.

В заявлении отмечается, что команда специалистов МВФ имела очень продуктивные дискуссии с властями Украины, включая президента Владимира Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ.

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Эксперты Фонда пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил ван Роден.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. СМИ сообщали об отъезде представителей Фонда, но информация не подтвердилась. Переговоры с руководством страны и членами правительства состоялись.

28 мая с командой миссии МВФ встретились президент Владимир Зеленский, глава Нацбанка Украины Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова. На встрече с президентом руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден заявил, что Фонд не видит препятствий для сотрудничества с Украиной.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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