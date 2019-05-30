Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Миссия МВФ сделала заявление по итогам встреч в Украине

30 мая, 16:59

В Фонде заявили, что миссия провела продуктивные дискуссии с украинскими властями

Руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден
Руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден. Фото: Официальный сайт президента Украины

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров. Об этом говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена по итогам визита, которое есть в распоряжении "Сегодня".

"Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", – сказано в нем.

В заявлении отмечается, что команда специалистов МВФ имела очень продуктивные дискуссии с властями Украины, включая президента Владимира Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ.

Читайте также

Эксперты Фонда пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил ван Роден.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. СМИ сообщали об отъезде представителей Фонда, но информация не подтвердилась. Переговоры с руководством страны и членами правительства состоялись.

28 мая с командой миссии МВФ встретились президент Владимир Зеленский, глава Нацбанка Украины Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова. На встрече с президентом руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден заявил, что Фонд не видит препятствий для сотрудничества с Украиной


18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег МВФ, миссия МВФ, Рон ван Роден

Вы сейчас просматриваете новость " Миссия МВФ сделала заявление по итогам встреч в Украине". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава новой Налоговой встретился с миссией МВФ: стали известны итоги переговоров

Вчера, 14:56

Верланов рассказал представителям Фонда о реформе ГФС

У МВФ нет вопросов к Нацбанку: Смолий рассказал о встрече

Вчера, 14:48

Монетарная политика НБУ заслужила положительную оценку Фонда

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Итоги встречи Зеленского с миссией МВФ: появились новые подробности

28 мая, 20:54

Президент объяснил, почему распустил Раду

Почему не нужно заправлять постель по утрам

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Кларк о том, почему Дейнерис сделала то, что разозлило фанатов

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Что скрывает обратная сторона Луны?

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина

5 научных способов продлить свою жизнь

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь