Миссия МВФ в ближайшие недели вернется в Украину для обсуждения новой программы

/ Фото: Getty Images

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели вновь посетит Киев для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF для Украины. Об этом сообщил директор Европейского департамент МВФ Пол Томсен на брифинге.

"Мы обсуждаем трехлетнюю программу EFF. Суммы пока не обсуждаются, – сказал представитель Фонда. - Мы отправим миссию через пару недель, чтобы продолжить обсуждение".

Ранее сообщалось, что в США на Ежегодном собрании Всемирного банка (ВБ) и МВФ украинская делегация встретилась с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном.

Реклама

Как известно, миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. Как прогнозируют в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая".

При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама