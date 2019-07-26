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Миссия МВФ вернется в Украину: в Фонде озвучили условие

26 июля, 10:02

Райс напомнил, чего ждет Фонд от официального Киева

Фото: AFP

Позиция Международного валютного фонда (МВФ) в отношении переговоров с Украиной о возобновлении финансирования остается прежней: Фонд ожидает формирования нового правительства и приоритетов его политики. Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, почти дословно повторив заявление главы миссии Рона ван Родена по итогам работы миссии в Украине в мае.

"Команда (миссия. – Ред.) готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство будет способно определиться с приоритетами своей политики", – сказал Райс.

При этом в Офисе президента Украины Владимира Зеленского уже отмечали, что Украина возобновит переговоры с МВФ в сентябре 2019 года. При этом речь пойдет, скорее всего, и о завершении текущей программы stand-by и об условиях следующей программы поддержки.

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Кроме того, глава Минфина Оксана Маркарова отмечала, что Украина и МВФ ведут активные переговоры о новой программе. По словам чиновницы, программа stand-by выполнила свои функции. Новый пакет финансовой поддержки будет рассчитан сроком на три года, прогнозирует Маркарова.  В то же время, в Национальном банке Украины (НБУ) не сообщали о текущих переговорах с МВФ. Председатель НБУ Яков Смолий подчеркивал, что работа с Фондом начнется после парламентских выборов.

Напомним,  в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов - Киев получил тогда же, в декабре-2018. Действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.


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Тег переговоры, программа, сотрудничество, Украина, stand-by, МВФ, миссия МВФ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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