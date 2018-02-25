Миссия не выполнена: что ждет Украину без кредита МВФ

Сегодня, 07:12

Без очередного транша доллар может вырости до 30 гривен

МВФ вряд ли даст еще взаймы, если Украина не примет закон об Антикоррупционном суде. Фото: AFP
МВФ вряд ли даст еще взаймы, если Украина не примет закон об Антикоррупционном суде. Фото: AFP

Предоставление очередного транша от Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов, необходимого для стабилизации курса гривни, который перед выходными упал ниже психологической отметки, вновь отложено на неопределенный срок. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк. Причина: Радой до сих не принят закон о создании Антикоррупционного суда, не завершена пенсионная реформа, а цены на газ для населения не повышены до рыночных. Эксперты опасаются, что если не выполнить требования МВФ, то транша нам не видать аж до выборов, которые состоятся в 2019 году, а за это время гривня существенно ослабнет.

Власти

Данилюк полагает, что недавний визит миссии МВФ был продуктивным.

"По некоторым вопросам мы продвинулись, по некоторым, например Антикоррупционному суду, энергетической реформе, есть определенный прогресс, но окончательная договоренность не была достигнута. Если будем затягивать, будет затягиваться и получение транша. Предпосылкой получения является даже не создание самого суда, а принятие закона о нем. Если закон не будет соответствовать требованиям МВФ (суд должен быть независимым) или эти требования не будут изменены, транш не предоставят", — отметил министр финансов.

Что касается цены на газ для населения, то спикер Рады Андрей Парубий назвал "горячей стадией" переговоры по газу и пообещал, что решение примут ближе к маю. По его словам, наша сторона предложила повышать тарифы на газ поэтапно на 2—3% в квартал, чтобы не вызвать резкого увеличения числа претендентов на субсидию. Фонд пока против, требуя единоразового роста цены газа на 10%. А в отношении пенсионной системы МВФ больше всего беспокоит дефицит Пенсионного фонда — почти 140 млрд грн, запланированных в госбюджете.

Эксперты

Экономист Андерс Аслунд убежден, что Украина имеет большие шансы получить пятый транш МВФ.

"В правительстве и парламенте есть большое количество людей, которые понимают важность реформ, поэтому, думаю, у нас есть большие шансы победить", — подчеркнул он.

А вот отсутствие программы МВФ, по мнению аналитика, может привести к значительной девальвации гривни в Украине.

Политолог Руслан Бортник также уверен, что сотрудничество с МВФ вряд ли прекратится.

"Украинское руководство согласится на все требования Фонда. Созданный суд первые свои решения вынесет не ранее второй половины 2019-го. То есть эти решения не повлияют на результаты выборов", — считает Бортник.

Наконец, эксперт по пенсиям Виктор Колбун напомнил, что власть продолжает и пенсреформу:

"Кабмин принял решение повысить пенсии военным пенсионерам, а с 2019 г. обещают пересчитать пенсии тем, кто много работал, но мало зарабатывал".

"Нацвалюта может упасть ниже 30 грн/доллар"

По поводу того, как задержка транша от МВФ до 2019 года повлияет на курс гривни, мнения экспертов разделились. Так исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко напомнил, что в этом году Украина должна выплатить по внешним долгам 4 млрд долларов.

"Без сотрудничества с МВФ руководство страны оказывается перед альтернативой: идти на снижение золотовалютных резервов или серьезно девальвировать гривню. Снижая объемы резервов, мы открываем страну для кризиса в конце 2018-го или в начале 2019 года, — говорит Устенко. — А обесценив гривню до 30 грн/доллар и более, удастся избежать сильных негативных последствий в экономике, но зато к политическому пику в 2019-м власть подойдет крайне ослабевшей".

А президент Украналитцентра Александр Охрименко уверен, что НБУ удастся удержать в этом году курс и без новых заимствований МВФ:

"Из 4 млрд долларов долгов половину вполне можно погасить за счет резервов НБУ, еще 2 млрд – занять на рынке ценных бумаг под вменяемый процент в 7—8% годовых. А вот в 2019 году придется сложнее — там выплат по госдолгам почти вдвое больше".
цены, газ, нбу, мвф, транш, курс валют

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Авторы:

Александр Панченко, Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

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