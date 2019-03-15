Многодетные семьи получат доплаты: Рева раскрыл подробности нового вида помощи

На третьего и каждого последующего ребенка до шести лет государство ежемесячно будет платить 1700 гривен

Многодетные семьи получат доплаты: Рева раскрыл подробности нового вида помощи 2019-03-15T21:51:00+02:00 Экономика На третьего и каждого последующего ребенка до шести лет государство ежемесячно будет платить 1700 гривен

Почти 500 гривен – такова средняя сумма, на которую индексировали пенсии в марте. Повышение коснулось восьми миллионов пенсионеров. Еще два миллиона получат разовую доплату в 2410 гривен. Те, у которых есть полный стаж, но минимальная пенсия. Об этом "Сегодня" в эксклюзивном интервью рассказал министр социальной политики.

Раскрыл и подробности нового вида помощи, заработает с апреля. Напомним, на третьего и каждого последующего ребенка до шести лет государство ежемесячно будет платить 1700 гривен. Чтобы оформить эти выплаты достаточно трех документов: заявления, удостоверения о статусе многодетной семьи и свидетельств о рождении детей.

Помощь инициировал президент. Выплаты получат 159 000 детей – на это ежемесячно нужно 200 млн гривен, сообщил министр. Отдельные условия для близнецов.

"Если родилось двое и более детей – в результате чего семья получила статус многодетной – то платится эта помощь на каждого ребенка. То есть, если у вас был один ребенок, а родилось еще двое – вам не только за третьего ребенка будут платить, а и за второго. Если это тройня – значит, платить будут за второго, третьего и четвертого детей. Если пять – соответственно, второй, третий, четвертый, пятый, шестой", – уточняет министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Ранее мы писали, что в Украине появится новый вид социальной помощи. На третьего и каждого последующего ребенка до шести лет государство ежемесячно будет выделять 1700 гривен.

Ранее Порошенко назвал размер помощи многодетным семьям. По словам президента, каждый украинец должен ощутить рост экономики.

Напомним, с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки родителей – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. С февраля 2019-го список необходимых вещей был расширен.

Кроме того, право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеет один из родителей или опекун, который проживает с ребенком. Сумма выплат не зависит от количества детей в семье и составляет 41 280 гривен. Денежные выплаты производятся одноразово в сумме 10 320 гривен, а остальная часть средств выплачивается равными частями на протяжении последующих 36 месяцев – по 860 гривен в месяц. По данным Минсоцполитики, помощь при рождении ребенка получают более 15 тысяч мужчин.

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