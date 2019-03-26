Многодетные семьи получат доплаты с 1 апреля: появились подробности
По словам Ревы, необходимая сумма заложена в бюджет
С 1 апреля 2019 года в Украине вводятся дополнительные ежемесячные выплаты многодетным семьям, необходимые деньги заложены в государственный бюджет. Об этом 26 марта заявил министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, в рамках инициатив Кабинета министров просчитана возможность с апреля выплачивать пособие на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шести лет.
"Размер пособия – 1700 гривен ежемесячно на каждого ребенка. Такую помощь будут получать все многодетные семьи. По нашим подсчетам, это 2,4 млрд гривен до конца года. Они заложены в бюджет и будут выплачены", – сказал Рева.
Министр также сообщил, что правительство продолжает внедрять программу "Муниципальная няня". С начала ее запуска поступило 43 заявления от родителей, сообщает пресс-служба правительства.
Напомним, 13 марта Кабинет министров Украины решил запустить механизм дополнительных выплат для многодетных семей с 1 апреля.
Президент Петр Порошенко анонсировал, что размер финансовой поддержки многодетным семьям в Украине составит 1500 гривен, начиная с третьего ребенка.
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