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Многодетные семьи получат доплаты с 1 апреля: появились подробности

Сегодня, 16:20

По словам Ревы, необходимая сумма заложена в бюджет

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.
Многодетные семьи получат доплаты с 1 апреля: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d2d/f25/5c6d2df25dd3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d2d/f25/5c6d2df25dd3a.jpg Экономика По словам Ревы, необходимая сумма заложена в бюджет

С 1 апреля 2019 года в Украине вводятся дополнительные ежемесячные выплаты многодетным семьям, необходимые деньги заложены в государственный бюджет. Об этом 26 марта заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, в рамках инициатив Кабинета министров просчитана возможность с апреля выплачивать пособие на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шести лет.

"Размер пособия – 1700 гривен ежемесячно на каждого ребенка. Такую помощь будут получать все многодетные семьи. По нашим подсчетам, это 2,4 млрд гривен до конца года. Они заложены в бюджет и будут выплачены", – сказал Рева.

Министр также сообщил, что правительство продолжает внедрять программу "Муниципальная няня". С начала ее запуска поступило 43 заявления от родителей, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, 13 марта Кабинет министров Украины решил запустить механизм дополнительных выплат для многодетных семей с 1 апреля.

Президент Петр Порошенко анонсировал, что размер финансовой поддержки многодетным семьям в Украине составит 1500 гривен, начиная с третьего ребенка.

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Тег дети, выплаты, Минсоцполитики, Рева

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