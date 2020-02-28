Множество компаний могут заработать во время вспышки коронавируса – Рашкован

Пока эксперты не могут оценить экономический ущерб, который нанес коронавирус, однако, предполагают, что кто-то мог бы заработать во время эпидемии

Мировая экономика пострадает от влияния COVID-19, однако есть ряд бизнес-направлений, которые заработают во время эпидемии. К такому выводу пришел заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

По его словам, в зоне риска как минимум пять больших блоков.

"Экономика Китая – одна из крупнейших экономик мира – может показать серьезное замедление в первом квартале. Глобальные цепочки стоимости прерываются из-за перебоев в Китае и их восстановление может занять время. Глобальные корпоративные закупщики приостанавливают закупки по всему миру в ожидании снижения спроса. Их восстановление также будет не быстрым. Brick and mortar retail – во многих странах люди перестали ходить в магазины без надобности. Туризм – падение практически катастрофическое – пострадают туроператоры, гостиницы, авиакомпании, ж/д компании и прочий транспорт", – перечислил отрасли, которые пострадают от коронавируса, Рашкован в Facebook.

Однако, по его словам, многим эпидемия может принести дополнительные доходы (как минимум краткосрочные).

"Мой друг сказал, что медицинские маски в Киеве при себестоимости в 20 копеек стоят 10 гривен, и их нет – но тут паника понятна – производство не будет успевать за таким одноразовым массовым спросом", – привел он пример.

Кроме фармацевтов и производителей медицинских товаров, очевидную выгоду могут извлечь и другие предприниматели.

"Во-первых, онлайн ритейл и доставка (хотя доставка, конечно, была бы хороша дронами, чтобы избежать общения с людьми), но, думаю, что найдут какие-то решения – люди будут больше и больше заказывать продукты и товары из дома – значит, компании типа Amazon, Rozetka, Kasta должны расти", – считает Рашкован.

Также он предполагает, что большим спросом могла бы пользоваться телемедицина. Правда, в Украине она не так развита, но во многих странах люди скорее будут обращаться к онлайн врачу, чем идти в поликлинику, рискуя там подхватить вирус.

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"В-третьих, онлайн обучение. Когда люди дома, они могут начать учиться, а значит, Prometheus, Coursera или Khan Academy и Udacity должны расти", – отмечает Рашкован.

К тем компаниям, которые могут извлечь выгоду, он относит и стриминговые сервисы.

"Ведь люди будут находиться дома и больше смотреть ТВ. Netflix, Disney+, Apple, Hulu, HBO должны радоваться. А вместе с ними – рекламщики на телевидении", – сказал эксперт.

Помимо этого, на руку всплеск опасной болезни и компаниям, которые зарабатывают на азартных играх.

"Гемблинг (игры). Думаю, что игроманы не упустят шанса больше поиграть. Аналогично и зависимые от онлайн азартных игр. Значит, доходы World of tanks, Minecraft или Pari Match будут расти", – говорит Рашкован.

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И добавляет, что социальные сети также получат большую аудиторию в период болезни.

"Соцсети будут очень рады, что их пользователи больше смогут провести времени в сети. Facebook, TikTok, Instagram будут подсчитывать прибыль. Аналогично поисковые сервисы типа Google", – рассказывает он.

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Однако людям надо будет продолжать работать, значит, любые сервисы коллаборации типа Trello, Jira, Slack получат больше клиентов, как, впрочем, и различного рода коммуникационные инструменты типа Skype или Zoom.

"Но и обыкновенные мессенджеры тоже в накладе не будут", – считает Рашкован.

Для работы на дому многим людям понадобится еще периферийная техника (скорее всего, за счет работодателя), поэтому вырастут доходы у производителей принтеров, ксероксов, роутеров.

"Надеюсь, те, кто останется дома, будут заниматься спортом, что повысит спрос на спортивный инвентарь", – добавляет эксперт.

"В то время, когда транспортные компании пострадают от эпидемии, utilities компании (электричество, газ), скорее всего выиграют от большего потребления домохозяйств", – отмечает Рашкован.

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