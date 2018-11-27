Мода на жилье: какие квартиры в тренде узнала газета "Сегодня"

Мода существует везде — в одежде, дизайне и архитектуре. Достаточно посмотреть на украинские города за последние несколько лет, чтобы увидеть, как преображается в том числе и сфера жилого строительства. На смену хрущевкам и панелькам приходят многоэтажные красавцы — с пентхаусами, французскими балконами или панорамным остеклением окон. Крохотные двери подъездов сменяются большими входами с пандусами и ухоженными лестницами. И это лишь первый взгляд. А ведь архитектурные тренды в жилой недвижимости более глобальные. О них нам рассказали архитектор Анна Левицкая и пресс-секретарь корпорации "Укрбуд" Глеб Шемовнев.

В тренде — простая планировка

Украинцы выбирают комфортное и просторное жилье, с широкими и просторными подъездами, широкими, светлыми и чистыми лестничными клетками. Квартиры — однокомнатные, до 40—50 кв.м, и двухкомнатные до 65 метров — однозначный тренд в жилом строительстве. Если говорить о планировках, то, по словам Шемовнева: "Каждый покупатель жилья в новостройке стремится к чему-то своему. Большим спросом пользуются простые, геометрически правильные планировки с просторными кухнями, лоджиями и большим количеством окон. Но есть часть клиентов, которая тяготеет к максимально нестандартным решениям. А есть особенности, которые кардинально меняются в зависимости от класса жилья: если в более доступных сегментах выбирают планировки, в которых на коридоры приходится минимальный метраж, то в премиуме очень востребованы варианты с просторными прихожими".

Решения в дизайне и фасадах

Прослеживается мода и в конструктивных особенностях современного жилого строительства. "Прежде всего — навесные вентилируемые фасады, которые дают больше возможностей для реализации интересных архитектурных решений, — рассказывает Шемовнев. — Также можно проследить тяготение новых домов к элементам архитектуры Западной Европы и Северной Америки". Одним из наиболее актуальных материалов для строительства остается красный керамический кирпич. Он прочный, долговечный, экологически чистый и "дышащий". Он обеспечивает в здании оптимальный уровень влажности, отлично удерживает прохладу летом и тепло зимой, что немаловажно в условиях регулярного повышения коммунальных тарифов. А еще его использование дает максимальный эффект в связке с утеплением фасада минеральной ватой.

Комфорт снаружи

Один из главных трендов — это не только создание автономных, даже закрытых жилых комплексов, но и повышенное внимание к инфраструктуре и благоустройству. "Придомовая территория, детские площадки, скверики с ландшафтным дизайном или дизайнерскими скамейками у современных жилых домов — яркий тренд", — считает архитектор.

Каждый дом становится самостоятельным государством, непохожим на другие. "В обслуживании домов — мода на безопасность как систем дома, так и жильцов и их имущества. Видеонаблюдение, диспетчеризация, шлагбаум, наличие охранных и систем контроля доступа, физическая охрана, иногда закрытая территория", — перечисляет Шемовнев.

Еще один немаловажный фактор — наличие внутренней инфраструктуры: чтобы в доме были магазин, кафе, спортзал.

Столичные застройщики стараются завоевать внимание покупателя

Дарья Негода, ведущий менеджер отдела продаж: "К концу года количество желающих приобрести собственное жилье в Киеве остается стабильно высоким. Будущие инвесторы исследуют рынок первичной недвижимости, выбирая самые оптимальные варианты, удобные по цене и условиям приобретения. Большой популярностью пользуются акции и специальные предложения от застройщиков. Иногда они дают возможность приобрести комфортабельное жилье по хорошей цене и даже выплатить его стоимость единоразово. В борьбе за внимание покупателя столичные застройщики создают все больше новых вариантов для приобретения жилья".

Среди самых распространенных предложений можно выделить рассрочки, фиксацию цены за квадратный метр на определенный период и различные скидки. К примеру, до конца ноября действует ряд акций от строительной корпорации "Укрбуд", которые предлагают скидки, специальные условия рассрочки и фиксацию квадратного метра.

Помимо классической рассрочки до конца строительства действует акция "Рассрочка. Заселение в 2019 году – оплата до 2021 года". Она подразумевает рассрочку на 30 месяцев в 9 комплексах, которые строит "Укрбуд". При этом первый взнос должен быть не меньше 25% от общей стоимости квартиры.

Фиксация цены м² на полгода – предложение от "Укрбуд", которое предлагает рассрочку с неизменной ценой с течение ближайших 6 месяцев, независимо от возможного повышения стоимости квадратного метра в этот период. Акция действует в 7 жилых комплексах в Киеве. Стартовый взнос – от 25% общей стоимости квартиры.

Также корпорация предлагает 5% скидку на квартиры при условии полной оплаты или при рассрочке до конца строительства со стартовым взносом 25% от общей стоимости. В акции участвуют 14 жилых комплексов.

Кроме того, есть возможность приобрести квартиры в ЖК Edelweiss House в рассрочку до конца декабря 2020 года. Предложение подразумевает рассрочку на квартиры в жилом комплексе Edelweiss House при первом взносе от 25% стоимости квартиры.

Также действует специальное предложение, приуроченное к "Черной пятнице". Покупатели могут воспользоваться скидками на паркоместа и хозяйственные помещения. Скидку 20 % на последние паркоместа можно получить в 5 жилых комплексах корпорации. А на хозяйственные помещения действует скидка в размере 50% в ЖК "Сказка" и "Новопечерский двор".

Татьяна Шагинян