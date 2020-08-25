Могло быть еще хуже: экономика Германии побила рекорд падения с 1970 года

Коронавирус ударил по экономике больнее, чем кризис 2009 года

Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, серьезно ударил по экономике европейских стран. В частности, ВВП Германии упал на 9,7% во втором квартале 2020 года, сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные официальной статистики.

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"Эти данные считаются оптимистичными, ведь по предварительным оценкам экономическое падение во втором квартале 2020 ожидалось на уровне 10,1%", – говорится в сообщении.

Впрочем, падение в 9,7% все равно является намного худшим показателем, чем на пике финансового кризиса в 2009 году (-4,7%). Также этот показатель является наихудшим показателем с начала ежеквартального подсчета изменений ВВП ФРГ в 1970 году.

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Также увеличение государственных расходов, направленных на борьбу с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, привело в Германии к бюджетному дефициту в размере 3,2%, в то время как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован профицит бюджета в размере 2,7%.

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Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов.

В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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