Могут появиться новые пункты: эксперт рассказал о требованиях МВФ к Украине

У Украины и Фонда есть два основных пути сотрудничества

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Если Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорятся о новой программе финансирования, а не о "перезагрузке" старой программы, Киев ждут новые пункты в перечне обязательств. Требования могут существенно обновиться в соответствии с принципами и взглядами новой украинской власти.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

"Если мы говорим о "перезагрузке" старой программы, то в нее могут быть включены все те ключевые пункты, все те количественные параметры, которые Украина еще не выполнила. Но тогда это фактически не будет новой программой, это будет "перезагрузкой" старой программы. Если же мы говорим о новой программе в принципе, если Украина сможет ее разработать, то там могут быть совершенно другие параметры. МВФ ведь не требует, скажем, повышать тарифы. Он требует здоровых государственных финансов. Если составители новой программы смогут предложить новую модель здоровых финансов или, например, другой формат газового рынка, я думаю, теоретически она может быть принята", – говорит Жалило.

Подробнее о том, чего ждет Фонд от официального Киева, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Переговоры с МВФ: какая бизнес-модель нужна Украине".

Напомним, ранее глава Минфина Оксана Маркарова отмечала, что Украина и МВФ ведут активные переговоры о новой программе. По словам чиновницы, программа stand-by выполнила свои функции. Новый пакет финансовой поддержки будет рассчитан сроком на три года, прогнозирует Маркарова.

В то же время, в Национальном банке Украины (НБУ) не сообщали о текущих переговорах с МВФ. Председатель НБУ Яков Смолий подчеркивал, что работа с Фондом начнется уже после парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

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В конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов - Киев получил тогда же, в декабре-2018. Сейчас действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.

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