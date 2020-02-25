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Молдова отказалась от украинских яиц и курятины

25 февраля, 10:09

Страна ввела ограничения на ввоз этой продукции

Из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области правительство Молдовы запретило ввоз птицы и яиц из Украины. Как сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, такое решение молдавские власти приняли еще 12 февраля, но ограничения действуют до сих пор.

Запрет ввоза распространяется на такие виды продукции:

  • птица, продукты ее переработки (тарифный код 0105, 0207) и побочные продукты;
  • мясо, съедобные субпродукты, мясная продукция и любые другие продукты, содержащие мясо птицы (тарифный код 0207);
  • яйца (тарифный код 0407, 0408).

Отмечается, что запрет будет действовать, пока Всемирная организация охраны здоровья животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.

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Прошлого года из общего количества ввезенного в Молдову мяса птицы (18407 тонн) более 14 тысяч тонн было завезено из Украины. В молдавском правительстве считают, что в связи с тем, что Евросоюз, Грузия и Беларусь запретили ввоз мяса птицы из Украины, Киев увеличил количество этой продукции, экспортируемую в Республику Молдова.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 21 января 2020 года в Украине официально зафиксировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа А субтипа H5. Вирус выявили на промышленном предприятии в Винницкой области. После этого страны ЕС запретили ввоз птицы из Украины, но Киев посчитал такие ограничения слишком жесткими. Позже стало известно, что члены ЕС поддержали предложение о применении зонирования по гриппу птицы в Украине.

Новости "Сегодня" также рассказывали о том, как Украина наращивает экспорт курятины:

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Источник: Интерфакс-Украина

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