Молдова пожаловалась на маркировку "молочки" из Украины
В Молдове предупредили, что с 1 октября будут применять санкции
Молдова проинформировала Украину о случаях несоблюдения требований маркировки украинской молочной продукции в соответствии с законодательством республики.
Соответствующие претензии получила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей от Национального агентства по вопросам безопасности пищевых продуктов Молдовы, информирует пресс-служба украинского ведомства.
Молдавская сторона высказала следующие замечания к маркировке "молочки":
- нет названия продукта на государственном языке;
- отсутствует указание импортера продукта на этикетке;
- не соблюден размер шрифта на этикетке;
- после перечня ингредиентов отсутствует информация о наличии / отсутствии веществ или продуктов, вызывающих аллергические реакции или непереносимость.
Молдавское ведомство также сообщило о вступлении в силу с 29 сентября 2019 года постановления правительства Молдовы "Об утверждении требований к качеству молока и молочной продукции", регламентирующего требования к маркировке продуктов.
"С 1 октября 2019 года Национальное агентство будет применять ограничительные меры в отношении импорта молочной продукции с маркировкой, не соответствующей законодательным требованиям и нормам Республики Молдова", – сообщили в Госпотребслужбе.
Ранее глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что рост стоимости молочных продуктов с марта 2015 года по март 2019-го опередил инфляцию.
В свою очередь директор Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий рассказал, что в Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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