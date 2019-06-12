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Молдова пожаловалась на маркировку "молочки" из Украины

12 июня, 04:04

В Молдове предупредили, что с 1 октября будут применять санкции

Фото: Pixabay

Молдова проинформировала Украину о случаях несоблюдения требований маркировки украинской молочной продукции в соответствии с законодательством республики.

Соответствующие претензии получила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей от Национального агентства по вопросам безопасности пищевых продуктов Молдовы, информирует пресс-служба украинского ведомства.

Молдавская сторона высказала следующие замечания к маркировке "молочки":

  • нет названия продукта на государственном языке;
  • отсутствует указание импортера продукта на этикетке;
  • не соблюден размер шрифта на этикетке;
  • после перечня ингредиентов отсутствует информация о наличии / отсутствии веществ или продуктов, вызывающих аллергические реакции или непереносимость.

Молдавское ведомство также сообщило о вступлении в силу с 29 сентября 2019 года постановления правительства Молдовы "Об утверждении требований к качеству молока и молочной продукции", регламентирующего требования к маркировке продуктов.

"С 1 октября 2019 года Национальное агентство будет применять ограничительные меры в отношении импорта молочной продукции с маркировкой, не соответствующей законодательным требованиям и нормам Республики Молдова", – сообщили в Госпотребслужбе.

Ранее глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что рост стоимости молочных продуктов с марта 2015 года по март 2019-го опередил инфляцию.

В свою очередь директор Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий рассказал, что в Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег экспорт, Молдова, молочные продукты, молочка, госпотребслужба

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Источник:

Сегодня

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