Молдова теряет львиную долю урожая из-за засухи

Пока в Украине снижают прогнозы урожая, в Молдове около 60% озимых посевов пострадали от засухи, но угрозы для продовольственной безопасности это не представляет. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ион Пержу, сообщает "Европейская правда"

По словам министра, от засухи пострадало около 60% посевов, особенно в юго-восточных районах страны. Однако угрозы для продовольственной безопасности страны нет.

Молдове ежегодно необходимо 350 000 тонн пшеницы, из которых 90 000 тонн – для посевов. В 2020 году урожай составит около 500-600 тысяч тонн, тогда как в 2019 году собрали 1,1 млн тонн. Этого хватит, чтобы обеспечить собственные потребности, но экспортировать за границу будут меньше.

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При этом вопрос продовольственной безопасности активно обсуждался в стране еще в начале мая. Тогда партия "Платформа Достоинство и Правда" (DA) предложила объявить в Молдове чрезвычайное положение из-за засухи и подняла вопрос о том, хватит ли стране запасов хлеба в случае неурожая.

Премьер-министр Молдовы назвал такие заявления "спекуляциями оппозиции" и отметил, что ресурсов достаточно. В Минагрополитики тогда сообщили, что запасов пшеницы Молдове хватит до конца года, даже если урожая не будет, но конкретных цифр не назвали.

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А украинские аграрии в конце мая заявили, что из-за засухи и карантина урожай этого года будет хуже предыдущего. Больше всего досталось аграриям юга Украины – там потери озимых составляют до 70%. Даже майские дожди не спасли ситуацию.

Подробнее о том, как в Украине спасают аграриев и урожай-2020, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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