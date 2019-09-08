Молдова выпросила у России скидку на газ

Встреча Игоря Додона и Владимира Путина / Фото: kremlin.ru

Президент Молдовы Игорь Додон анонсировал договоренность с РФ о снижении цен на газ. Голубое топливо поступает в Молдову по украинской газотранспортной системе. При этом ранее Додон выразил обеспокоенность, что с января 2020 года транзит российского газа может прекратиться по территории Украины.

"Договорились с [президентом РФ Владимиром] Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение. <...> Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится",- написал Додон на своей странице в Facebook.

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О том, на сколько именно станет дешевле российский газ, пока неизвестно.

Додон еще в начале июля заявлял, что Молдова попросит у России новую скидку на газ. В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон уже просил главу "Газпрома" Алексея Миллера предоставить скидку на газ в размере 25%.

Молдова приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и ежегодно продлевается. В нем стоимость газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 млрд кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году.

Летом-2019 в Молдове разгорелся политический кризис:

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