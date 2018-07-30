Молдова захотела постройки газопровода в обход Украины

Молдова заинтересована в поставках российского газа в обход Украины. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Конечно, для Молдовы очень важно получать бесперебойно энергоносители. Я помню начало 2009 года, когда я был вице-премьером и когда был заблокирован транзит [российского] газа через Украину: это было очень серьезной проблемой для Молдовы. Поэтому, если появится дополнительная возможность получать российский газ через другие альтернативные маршруты, для нас это интересно", – сказал Додон.

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Президент Молдовы также добавил, что строящийся трубопровод Яссы – Кишинев, соединяющий Молдову и Румынию, даст стране возможность иметь "меньше рисков, исходя из той ситуации, которая происходит с транзитными странами".

Напомним, президент России Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ может сохранить транзит газа через Украину. Российский президент назвал своим условием продления транзитного контракта с Украиной некое "урегулирование спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде".

Ранее "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года. Кроме того, контракты не предусматривают одностороннего расторжения, поэтому процесс будет происходить в судебном порядке.