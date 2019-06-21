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Молдова нашла нарушения в маркировке соков из Украины

21 июня, 12:00

Если проблемы продолжатся, страна может применить торговые ограничения

Фото: Pixabay

Национальное агентство по вопросам безопасности пищевых продуктов Молдовы выявило нарушения в маркировке соков украинских производителей. Ранее Молдова уже проинформировала Украину о случаях несоблюдения требований маркировки украинской молочной продукции.

Как сообщила Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителя Украины теперь, Молдова проинформировала ведомство о выявлении нарушений украинскими производителями-экспортерами соков и аналогичных продуктов требований нормативных актов Республики Молдова, которые регулируют вопросы ввоза и распространения на рынке пищевых продуктов в части маркировки.

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Компетентный орган Молдовы также уведомил о возможности применения ограничений к украинским производителям соков и аналогичных продуктов в случае выявления повторных нарушений.

Также компетентный орган Молдовы инициирует проведение совместных проверок органами обоих государств украинских производителей соков и аналогичных продуктов, которые экспортируют продукцию в это государство.

Напомним, летом-2019 пищевые продукты в Украине будут маркировать в соответствии с европейскими требованиями. Эксперты поддерживают очередное приведение наших норм к евростандартам, но сомневаются, что контроль за выполнением закона будет жестким и повсеместным:

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Тег экспорт, нарушения, сок, Молдова, маркировка, соки

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