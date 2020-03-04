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Молодые учителя получат надбавку, но при нескольких условиях: детали

4 марта, 06:16

Виктория Подолянец

Выплата будет осуществляться в конце года, единовременно и в полном размере

Молодые учителя в Украине, где в целом преподавательские кадры распределены неравномерно, со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 гривен. Такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства образования и науки.

"Правительство приняло решение направить в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн гривен для выплаты надбавок молодым учителям. Таким образом, более 73 тысяч педагогов со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 гривен", – рассказали в пресс-службе.

Молодые специалисты смогут получить деньги по основному месту работы в учебном заведении. Причем выплата будет осуществляться в конце года, единовременно и в полном размере, рассказали в министерстве.

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Там добавили, что выплату получат учителя, которые по состоянию на 1 января 2020 года уже работали преподавателем, их стаж составлял не менее 10 лет, с условием, что они взяли педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что вместо бессрочных трудовых договоров с педагогами подпишут срочные контракты на один-три года.

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Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №0901 о полном общем среднем образовании.

Законопроект о полном общем среднем образовании имеет целью обеспечение законодательной базы для реформирования системы общего среднего образования, что будет способствовать повышению качества образования и образовательной деятельности, способствовать росту интеллектуального, культурного, духовно-нравственного потенциала общества и личности.

А тем временем напомним, что даже под Киевом некоторые школы переполнены в два раза:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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школа правительство зарплаты учителя выплаты министерство образования

Источник: Сегодня

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