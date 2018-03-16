Монетизация льгот на проезд, долги "Газпрома" перед Украиной и рост безработицы: цифры недели

Общество

Снизила на 46,8%, до 9 млрд 27,49 млн куб. м, Украина с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 10 марта запасы природного газа в своих подземных хранилищах, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Запасы газа в украинских ПХГ на 10 марта-2018 на 10,3% и 13,9% больше, чем на аналогичные даты 2017-го (8 млрд 187,55 млн куб. м) и 2015 годов (7 млрд 925,1 млн куб. м), но на 5,5% меньше, чем на 10 марта-2016 (9 млрд 550,59 млн куб. м).

30 млн грн выделил Кабинет министров на программу перевозки людей с инвалидностью, сообщил глава Министерства социальной политики Андрей Рева. Средства будут потрачены приобретение автомобилей и передачу их территориальным общинам.

Наложила 5,44 млрд грн штрафов Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) начиная с 2015 года на 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексированный Крым.

Выросли на 17,5% цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики. Больше всего выросли цены на работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 22,8%, а также в сфере строительства нежилых зданий – на 18,7%. Меньше всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства жилых зданий – на 16,4%. При этом стоимость работ в январе по сравнению с декабрем 2017 года выросла на 2,6% (в декабре стоимость по отношению к ноябрю выросла на 1,3%).

16 млн евро будет дополнительно выделено Украине в рамках работы мониторинговой миссии Европейского союза. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии – Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Выросла на 25% средняя зарплата в пищевой переработке в январе в годовом исчислении. При этом она 4694 грн была в сельском хозяйстве, что на 27% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Средняя заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составила 7282 грн, в январе 2017 она была 5834 грн. По данным Госстата, в январе средняя зарплата в Украине составила 7711 грн, в январе 2017 – 6008 грн.

2 млн долларов выделили правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров на восстановление Донбасса, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

82 тыс. запретов на выезд заграницу из-за задолженности по алиментам выдало Министерство юстиции за первый месяц действия закона о принудительной уплате алиментов, 7 тыс. должников объявлены в розыск. 79 тыс. должников выдан запрет на пользование оружием, 80 тыс. должников получили запрет на вождение транспортных средств. В пользу 450 тыс. детей было взыскано 250 тыс. грн алиментов.

1,153 млрд грн в этом году Киев получит из Дорожного фонда, которые дополнительно направит на ремонт и реконструкцию 60 дорожных объектов. На эти же цели направят и около 1 млрд грн, которые должны поступить от таможенного эксперимента.

30 поездок на общественном транспорте в месяц – такой социальный минимальный норматив определило правительство в сфере транспортного обслуживания для предоставления возможности монетизации льгот на проезд. Реальные нормативы будут устанавливаться на местах.

Сэкономить около 1 млрд грн позволит государству замена в обращении банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты соответствующих номиналов.

С 1 июля Национальный банк прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек с введением правил округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов.

От 525 до 3685 грн составит в этом году размер ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая участникам боевых действий, инвалидам войны, участникам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и лицам, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также жертвам нацистских преследований.

247 народных депутатов проголосовали за назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины, он до этого исполнял обязанности главы центробанка.

Одобрило назначение еще 89 стипендий правительство выдающимся деятелям культуры и искусства. В проект соответствующего Указа Президента включены фамилии получателей 17 пожизненных и 72 двухлетних государственных стипендии. После подписания данного Указа количество стипендиатов, которые будут получать пожизненные государственные стипендии, составит 298 человек, двухлетние – 294. Размер стипендии составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – сейчас этот минимум составляет 2060 грн.

На 218 дорожных объектах в апреле обещают начать строительные работы Кабмин и "Укравтодор".

Увеличилось на 4,8 тыс человек за февраль количество безработных в стране, до 383,7 тыс. При этом средний размер материальной помощи на одного безработного составляет 2357 грн в месяц.

Экономика

Достигает 8 млрд долларов с учетом процентов – уже сумма иска, поданного НАК "Нафтогаз Украины" и ее шестью дочерними компаниями в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в связи с захватом РФ активов в Крыму, сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Увеличила на 32% Украина в январе-феврале импорт нефти и нефтяного сырья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 150,6 тыс. тонн. По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на сумму 80,3 млн долл., что на 54,3% больше, чем в январе-феврале-2017. Из Азербайджана поступило сырье на 77,6 млн долл., из Ирана – на 1,8 млн, из Венгрии – на 0,3 млн, из других стран – на 0,5 млн.

На 94,1% больше в годовом исчислении за январь-февраль на украинских автопредприятиях было произведено легковых автомобилей – 1085 ед. Всего за два месяца было произведено 1291 автомобилей, что на 70,8% больше чем в 2017 году. Производство автобусов выросло на 58% – до 139. При этом производство коммерческих авто упало на 38,5% – до 67 штук. В 2017 году в Украине было произведено 8586 автотранспортных средств, что на 63,1% больше результата 2016 года.

Повысило на 0,2 млн тонн министерство сельского хозяйства США (USDA) в марте свой прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) по сравнению с прогнозом в феврале – до 17,2 млн тонн. Прогноз экспорта кукурузы не изменился и остался на уровне 20 млн тонн. USDA прогнозирует урожай зерна в Украине в 2018 году на уровне 61,05 млн тонн, в том числе пшеницы 26,98 млн тонн, кукурузы – 24,12 млн тонн. По прогнозам американского ведомства, экспорт зерновых в 2017/2018 МГ составит 42,31 млн тонн. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых культур и муки по итогам 2016/2017 МГ составил 44,44 млн тонн.

979 тонн сыров Украина по итогам января-февраля поставила на внешние рынки, что на 12% больше показателя за аналогичный период 2017 года. В денежном выражении поставки этой продукции увеличились на 28,4% – до 3,55 млн. долл. При этом импорт сыров составил 1,79 тыс. тонн, увеличившись на 44,4%, в страну было ввезено этой продукции на 9,13 млн долл.

Увеличился в 3,5 раза до 6,2 тыс. тонн экспорт сливочного масла из Украины в январе-феврале. В денежном выражении он составил 26,62 млн долл. против 6,71 млн в январе-феврале 2017 года. Однако импорт этого товара, по информации ГФС, возрос в 4,5 раза – до 275 тонн (1,66 млн долл).

Займет 1,5-2 года процесс расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины", заявил глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

4,7 млрд гривен поступлений, ожидаемых в этом году в бюджете от конфискованных средств, Кабмин распределил следующим образом: МВД выделят почти 15% на создание единой авиационной системы безопасности и защиты, Минрегиону – 42,5% на программу Государственного фонда регионального развития, "Укравтодору" выделят остальные деньги на ремонт дорог Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, Харьков-Ахтырка и Житомир-Черновцы.

50 млн гривен в этом году выделено в госбюджете на фонд развития инноваций. Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует начало его работы в июле. Эти деньги смогут получить до 80 украинских стартапов, от 25 тыс. до 75 тыс. долларов каждый.

Увеличили на 2,1% в годовом исчислении сельскохозяйственные предприятия с начала года производство продукции. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

800 млн долларов Национальный банк в этом году уже купил для золотовалютных резервов, заявил президент Украины Петр Порошенко.

19 млн канадских долларов составляет бюджет проекта бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP), направленного на грантовую поддержку производителей плодоовощной продукции в южных областях Украины.

28,36 млн тонн составил к 14 марта экспорт зерновых культур и муки с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) что на 2,83 млн тонн меньше, чем показатель на аналогичную дату годом ранее, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

На 5,2% меньше в годовом исчислении было поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 марта – 3,69 млн голов, сообщила Государственная служба статистики. Поголовье свиней сократилось на 7,7% – до 6,07 млн голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 4,1% и составило 1,38 млн голов. Поголовье птицы увеличилось на 1,4% – до 197,5 млн голов.

Мир

Продлил еще на полгода Совет Европейского союза санкции против граждан и компаний Российской Федерации за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, в частности – аннексию Крыма. Эти меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 компаниям.

Вырос на 10% в 2013–2017 годах мировой оружейный рынок по сравнению с 2008–2012 годами – подсчитали в Стокгольмском институте исследований проблем мира (SIPRI). В пятерку крупнейших экспортеров вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. На эти страны приходится 74% продаж. Крупнейшими импортерами оружия оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Китай. Они закупают 35% продаваемых вооружений. Доля США на рынке вооружений за минувшую пятилетку увеличилась на 4 п.п., до 34%. Основные клиенты США — Саудовская Аравия (18% поставок), ОАЭ (7,4%) и Австралия (6,7%). Доля России, наоборот, сократилась на 4 п.п., до 22%. Ключевые клиенты РФ — Индия (35%), Китай (12%) и Вьетнам (10%).

На сумму 944 млрд евро европейские банки не могут вернуть "плохие" кредиты – такие данные приводит агентство Bloomberg. Греция возглавляет список стран с самой высокой долей неработающих кредитов (кредиты с просрочкой более 1 дня в Греции составляют 50% от всех выданных). В Италии больше всего плохих долгов в абсолютном выражении (224,2 млрд евро, 25% от всех выданных кредитов просроченные). В Греции неработающих кредитов накопилось на 112,3 млрд евро, в Испании – 131,4 млрд, Ирландии – 26 млрд.

Повышена до 3,9% с ожидавшихся ранее 3,7% оценка увеличения реального мирового ВВП в 2018 году, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития. Если прогнозы ОЭСР сбудутся, рост мирового ВВП станет рекордным с 2011 года. По итогам прошлого года глобальная экономика выросла на 3,7%.

Заменил три территории Евросоюз в перечне юрисдикций, которые не сотрудничают в налоговой сфере должным образом. Из списка исключены Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсия и включены Багамские острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова. Таким образом, в черном списке налоговых гаваней по-прежнему значатся девять стран и территорий. Кроме вышеназванных, в черном списке находятся: Американское Самоа, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Тринидад и Тобаго.

До 7 миллионов баррелей в день Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз по добыче сланцевой нефти в апреле, что на 131 тыс. баррелей в день превышает ожидаемый мартовский уровень. Рост добычи сланцевой нефти усиливает тревогу относительно того, что он приведет к избытку предложения на рынке нефти.

Достиг 6147% уровень накопленной инфляции в Венесуэле за период с февраля 2017 года по февраль 2018. Об этом сообщила комиссия по финансам национальной ассамблеи страны. В феврале нынешнего года уровень инфляции составил 80%.

23 российских дипломата приняла решение выслать из страны Великобритания, поскольку ее правительство считает РФ ответственной за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

С 1 июня 2018 года Google запрещает рекламу криптовалют, криптобирж, криптокошельков и ICO. Под запрет подпадают также объявления о бинарных опционах и других высокорисковых финансовых инструментах. Кроме запрета на рекламу в поисковой выдаче Google, ограничения также коснутся баннеров на YouTube. В Google заявили, что их решение связано с защитой потребителей от потенциального вреда от криптовалют и других высокорисковых инструментов.

Спустя 171 день после парламентский выборов в Германии парламент, наконец, избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Она заняла этот пост в четвертый раз.

Поднялся до 118,6 пункта с 96,8 пункта кварталом ранее Индекс доверия руководителей крупнейших американских компаний к экономике страны в первом квартале 2018 года. Это самый высокий показатель за последние 15 лет. Топ-менеджеры позитивно отреагировали на налоговые реформы и смягчение регулирования при президенте США Дональде Трампе. Однако нужно учитывать, что опрос проводился в феврале, до того, как Трамп объявил о заградительных пошлинах на сталь и алюминий, которые, по мнению экспертов, могут отрицательно сказаться на настроениях в высшем руководстве компаний.

Около 100 млрд грн в эквиваленте перечислили домой из Польши украинские рабочие в 2017 году, что в полтора раза больше, чем было в 2016 году.

Самой счастливой страной в мире оказалась Финляндия. Такой вывод сделан в докладе ООН под названием The World Happiness Report. В исследовании приведены данные по 156 странам мира. Составляя рейтинг, эксперты рассматривали уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свободу самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Украина оказалась на 138 месте.

Вырос на 12% за 2017 год мировой рынок искусства, говорится в совместном исследовании банка UBS и выставки современного искусства Art Basel. Крупнейшим мировым арт-рынком по-прежнему остаются США, а на второе место вышел Китай, обогнав Великобританию. Этот рынок в 2014 году достиг рекордных объемов (68,2 млрд долл.), а потом два года сокращался, в 2017 году вновь вернулся к росту, достигнув 63,7 млрд долл.