Монетизация льгот на проезд заработала в Моршине: что из этого вышло

Вместо льгот – живые деньги: в Моршине Львовской области монетизировали льготы на проезд в общественном транспорте, причем стали первыми в Украине, кто это воплотил. Отныне все моршинцы-льготники ежемесячно получают по 135 гривен, и сами решают, на каких маршрутках и сколько ездить.

На общественном транспорте Надежда Витвицкая ездит разве в больницу. И раз в неделю – в райцентр на рынок. Пенсионерка имеет инвалидность III группы, и в этом месяце впервые получила деньги на проезд. Надежда говорит, что компенсации хватает – еще и экономит.

А вот Диане Андруневчин – маме троих детей, – выплаты недостаточно, чтобы покрыть расходы на маршрутки. Сын-студент учится в Ужгороде, дочь ездит к репетитору в Стрый. Но возможности платить женщину устраивает больше, чем каждый раз доказывать водителям право семьи на бесплатный проезд.

По удостоверению продлжают ездить участники боевых действий. А вот пенсионеры – только с разрешения водителя. Их нет в постановлении Кабмина среди категорий, имеющих право на денежную компенсацию льготы.

Денежную компенсацию получили почти 600 жителей Моршина – это 10% населения города. Средства выделили благодаря перевыполнению бюджета.

"Сказать, что мы очень по этому поводу довольны – очевидно, что нет. Те средства, которые мы направили нашим жителям, очевидно, мы должны были направить на какие-то другие нужды города. Мы всем категориям, предусмотренным постановлением Кабинета министров, выплатили. Плюс добавили еще отдельные категории – это репрессированные и ветераны УПА", – рассказал мэр города Руслан Ильницкий.

Своих маршруток в Моршине нет – только транзитные. В черте города проезд стоит 5 гривен. Льготники в месяц получают по 135 гривен и этих денег им хватает на 27 поездок по Моршину – или на одно путешествие во Львов и обратно.

В каждом регионе минимальный размер компенсации – разный. Утверждают его областные советы, и пока это сделали не все. Наибольшие суммы на данный момент – во Львовской (135 гривен в месяц на человека), Харьковской (130 гривен в месяц на человека) и Черниговской областях (112, 5 гривен в месяц на одного человека) областях, а наименьшие – в Черкасской (60 гривен в месяц на человека) и на Волыни (69 гривен в месяц на человека).

Правда, на практике Моршин – единственный город Украины, который уже компенсирует льготный проезд. В Министерстве соцполитики промедление на местах с введением денежной компенсации объясняют тем, что до сих пор не заработала единая система учета льготников, по которой и должны проводить монетизацию.

"Постановление 197, регламентирующее порядок внедрения, предусматривает использование единого автоматизированного государственного реестра. Мне не понятно, каким образом в Моршине могли быть монетизированы льготы, потому что соответствующее программное обеспечение находится еще в стадии доработки", – отметил генеральной директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Напомним, 14 марта Кабмин постановлением №197 утвердил "Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородних маршрутах". В соответствии с документом, размер компенсации должен ежегодно определяться обладминистрациями, а в столице – Киевской госадминистрацией.

При этом вице-премьер Павел Розенко объяснил тонкости нововведения – по его словам, льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас), или в наличной форме, а этом решение о монетизации льгот будет принимать исключительно местный орган власти.