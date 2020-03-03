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Монополии на производство соли больше не будет: "Артемсоль" приватизируют

3 марта, 12:14

Ксения Капустинская

Гончарук озвучил причины такого решения Кабинета министров

Государственное предприятие (ГП) "Артемсоль", которое ранее нарастило добычу соли, отправят на приватизацию. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. ГП "Артемсоль" приватизируют", – написал Гончарук в своем Telegram-канале по результатам заседания Кабинета министров.

Глава правительства напомнил, что предприятие уже получало штраф от Антимонопольного комитета в 3,14 млн гривен из-за манипуляций с ценой на соль.

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"Более того, руководство госпредприятия являются фигурантами дел о взятках в 800 тысяч гривен. Правительство ставит точку в этой истории. "Артемсоль" будет приватизирована через прозрачный аукцион", – заявил Гончарук.

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Как сообщалось, 15 января Кабмин утвердил обновленный перечень предприятий, которые не подлежат приватизации. В него, в частности, вошли "Нафтогаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", "Черноморнафтогаз", "Укртранснафта", холдинговая компания "Артем", "Укрпошта", "Укрзализныця", "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Антонов".

При этом, по мнению экспертов, сумма дохода, которую ожидают получить от приватизации и которая заложена в госбюджет-2020, может быть ниже ожидаемой.

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приватизация соль монополия Артемсоль Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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