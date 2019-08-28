Мораторий мешает Украине: Зеленский пообещал Всемирному банку открыть рынок земли

Малпасс рассказал об изменениях, приоритетность которых подтвердил президент Украины

Владимир Зеленский и Дэвид Малпасс / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом подтвердил намерение провести земельную реформу и демонополизировать экономику. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента со ссылкой на заявление самого Малпасса.

"Во время нашей встречи президент Зеленский подтвердил стремление реализовать несколько ключевых мероприятий, направленных на рост: провести земельную реформу, отграничить владение транзитными активами от НАК "Нафтогаз Украины", демонополизировать экономику и государственные предприятия и уважать независимость центрального банка", – заявил Малпасс.

"Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения подрывает надежность владения землей и препятствует использованию земли как обеспечение доступа к кредитным ресурсам", – добавил Малпасс.

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Он также подчеркнул, что в газовой отрасли Украины царит вертикально интегрированная государственная монополия, а потому следует как можно скорее провести анбандлинг "Нафтогаза" – разделений функций транзита, добычи и хранения газа. По мнению главы Всемирного банка, сделать это нужно до 1 января 2020 года.

Еще одной проблемой Малпасс считает то, что "государству принадлежит более половины банковского сектора; при этом доля неработающих кредитов превышает 50%".

Напомним, кроме Зеленского с Малпассом встретились глава НБУ Яков Смолий и его первая земестительница Екатерина Рожкова. С президентом Группы ВБ они обсудили перспективы дальнейшего укрепления украинского финансового сектора.

Украинская власть также "сверила часы" с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР):

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