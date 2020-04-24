Морковь превращается в деликатес: эксперты объяснили, почему растет цена

Морковь понемногу становится деликатесом в Украине. Дефицита нет, но цена на нее только за последний месяц подскочила на 20%. За килограмм моркови в столичных супермаркетах просят от четырех до 13 гривен – чем чище овощи, тем дороже. Аналитики отмечают, что цена на овощ из борщевого набора на неделе поползла вверх. Во всех областях в среднем на 20 процентов.

Эксперт аграрного рынка Богдан Андрущенко объясняет это несколькими факторами. Прежде всего, карантином. Мол, раньше две трети овощей, в частности моркови, реализовывались через агропродовольственные рынки. После закрытия базаров спрос превысил предложение:

"У людей есть потребность. А купить они могут только в супермаркете. Сети супермаркетов, любых супермаркетов, не рассчитаны на такой рост спроса. Они просто не успевали даже собрать такую партию. Соответственно, и чисто объективно, они подняли цену".

Зато, говорит эксперт, по сравнению с весной прошлого года, цена на морковь значительно ниже:

"И цена, которая есть в магазинах, она на самом деле очень близка к минимально возможной. Если учесть себестоимость, стоимость хранения, транспортировки, торговых надбавок".

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что грядет подорожание и о том, как к лету изменятся цены на продукты. Стоит отметить, что цены в Украине в этом году почти не росли – по данным Госслужбы статистики, инфляция за I квартал составила всего 0,7%.

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