Мощности по транспортировке газа распределят на первом аукционе: когда он состоится

"Оператор ГТС" рассказал, как оформить заявку на участие в аукционе

В Украине, где на хранении газа планируют заработать миллионы долларов, объявили первый аукцион по распределению гарантированной мощности на 2020-2021 газовый год, который начинается с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Оператор ГТС Украины".

"Продолжаем шаг за шагом внедрять лучшие европейские практики. Отныне все мощности украинской ГТС на межгосударственных точках соединения будут распределяться на конкурсных и прозрачных условиях – через электронные аукционы. Мы не стали выдумывать украинский велосипед, а за короткий срок внедрили оптимальные существующие решения – и не одно, а подключили сразу две аукционные платформы, которые имеют соответствующие сертификаты и успешно функционируют на европейском рынке – RBP (Венгрия) и GSA (Польща)", – рассказали в пресс-службе.

Так, "Оператор ГТС Украины" объявил первый аукцион распределения годовых мощностей для 2020-2021 газового года. Торги состоятся 6 июля. Чтобы принять в них участие, заинтересованным компаниям необходимо заранее зарегистрироваться на платформах.

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"Потенциальные участники уже могут ознакомиться с перечнем точек межгосударственного соединения и соответствующими предложенными объемами годовой мощности на гарантированной основе (в фильтре поиска необходимо выбрать/ввести "Gas TSO of Ukraine LLC")", – детализировали в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что спрос на новую услугу, которую предоставляют в Украине, где подешевел газ – shorthaul, – растет с каждым месяцем. И особенно среди иностранных трейдеров. С начала года ею воспользовались 15 заказчиков-нерезидентов и две украинские компании.

Всего с начала года в режиме shorthaul в Украину поступило 802 млн куб. м газа. Из них:

из Венгрии – 575 млн куб. м;

из Польши – 151 млн куб. м;

из Словакии – 76 млн куб. м.

"Нафтогаз" предоставил возможность для трейдеров пользоваться услугой "таможенный склад", которая предусматривает хранение ресурса в течение 1095 дней без обложения таможенными платежами.

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Напомним, использование "таможенного склада" для хранения газа нерезидентами может дополнительно принести Украине до 50 млн долларов уже в 2020 году.

Тем временем в США также рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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