"Мощные цифры": Шмыгаль рассказал о готовности Украины к коронакризису

Украина во время кризиса, начавшегося из-за коронавируса, имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Сейчас мы вошли в кризис намного более сильными, чем когда Украина входила в кризис в 2008 году… По состоянию на 1 июля золотовалютные резервы Украины превышали эквивалент 28 млрд долл., ликвидность банковской системы превысила 200 млрд грн, на Едином казначейском счете 135 млрд грн. Все это – довольно рекордные мощные цифры, которые обеспечивают стабильность", – сказал Шмыгаль во время виртуального круглого стола, передает УНИАН.

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Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял, что тотальный карантин опаснее самого коронавируса. Глава правительства напоминал, что эпидемия показывает рост заболеваемости, и чтобы не получить такую волну коронавируса, как в Испании или Италии, необходимо принимать меры. Например, активнее штрафовать граждан и бизнес за несоблюдение карантина.

Также президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в интервью "Сегодня" отмечал, что потери от карантина составляют 53-54 млрд долларов:

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