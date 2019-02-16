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Мошенники изобрели новую схему обмана украинцев

Сегодня, 08:12

Жертвами становятся те, кто продает ценные вещи через интернет

Мошенники изобрели новую схему обмана украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2be/382/5c62be3822f85.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2be/382/5c62be3822f85.png Экономика Жертвами становятся те, кто продает ценные вещи через интернет

Мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов.

Киевлянка Юлия Ганжа попала в неприятную историю. Девушка продавала мобильный телефон за 6000 гривен. Покупатель нашелся быстро, а в день покупки прислал курьера, сославшись на срочные дела.

"После того, как приехал курьер, позвонил мужчина, сказал, что отправил деньги и сейчас должно прийти SMS. Z посмотрела, сообщение пришло, отдала телефон курьеру, а когда проверяла онлайн-банк, то на счету не было денег", – рассказывает Юлия.

Только потом девушка поняла, что сообщение о зачислении средств на карту пришло с обычного номера, а не из банка.

Такое жесообщение насторожило Александра Гончара, который продавал свой планшет за 11 000 гривен. Мошенники действовали по той же схеме.

"Я подхожу к водителю, которого прислали и спрашиваю, понимает ли он, что происходит. Он говорит, что обычный водитель такси. Спросил его, поможет ли он поймать за руку мошенника. Он говорит: хорошо, поймаем", – рассказывает Александр.

Мужчина решил поехать с водителем, а по дороге вызвал патрульных. Правоохранители задержали псевдопокупателя, который хотел обмануть Александра, и забрали его в участок.

"Встретил меня оперативный сотрудник, первый его вопрос: "Какой нанесенный  материальный ущерб?". Я говорю, что нет ущерба. И его следующая фраза меня в ступор ввела: "И что вы хотите?", – возмущается Александр.

Правоохранители отмечают: нет преступления – нет наказания. Заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации Олеся Данильченко подтверждает – такие в Украине законы. Она советует перепроверять сообщения о зачислении средств.

"Дополнительно перейдите в интернет-банкинг или в мобильное приложение, проверьте, поступили ли эти деньги на ваш счет. Можно также позвонить в колл-центр банка, чтобы проверить, что деньги на счету", – советует Данильченко.

По подсчетам межбанковской ассоциации, только за прошлый год карточные мошенники обманули украинцев на 250 миллионов гривен.

Ранее журналисты "Сегодня" также разбирались, как телефонные мошенники вымогают деньги у украинцев и что с этим делать. Главная проблема заключается в том, что украинское законодательство устроено таким образом, что наказать злоумышленников практически нереально – собственно, как и вычислить их.

Также мы писали об относительно новом виде мошенничества в интернете – случаях, когда в соцсетях предлагают "льготные кредиты" под очень низкий процент. 

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Тег афера, мошенничество, мошенники, аферисты, онлайн

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Сегодня

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