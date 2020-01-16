Мошенники наживаются на благотворительности: как работает схема

Мошенники, которые ранее активизировались во время зимних праздников, теперь не гнушаются даже денег, собранных на лечение. Аферисты пользуются уязвимостью близких, которые собирают средства. Как работает схема и о чем следует помнить, чтобы не потерять последнее, выяснили новости "Сегодня".

Если вы решили собрать через соцсети деньги на лечение родственника, готовьтесь ко встрече с аферистами. Сначала они захотят выведать номер телефона, мол, чтобы с вами связаться. Затем они попытаются узнать не только номер карты, но и CVV код, который никому, кроме вас, знать не надо. Вам на телефон будут поступать с SMS с одноразовыми паролями, вы продиктуете их мошеннику, и все деньги с вашей карточки исчезнут безвозвратно.

Еще одна недавняя история, которая наделала шума: две женщины украли в торговом центре ящик с пожертвованиями. Правда, вероятно, жертвами воров стали именно мошенники. Теперь самое время узнать, чьи это были боксы, кому собирали деньги, на основании каких документов там стояли боксы, когда была последняя выемка денег и в каком количестве. 99% расставленных в ТЦ боксов вызывали и вызывают вопросы.

В официальном благотворительном фонде нам объясняют: из-за низкой финансовой грамотности, при пожертвованиях украинцы не могут отличить: действительно ли они дают деньги на благое дело или отдают кровные ворам.

"Ящики – вообще эффективный метод сбора. Почему? Потому что у нас люди привыкли оказывать благотворительную помощь наличными на улице. Но опять же, это как раз тот метод, которым более всего пользуются мошенники. Ибо каким образом проверить: кто собирал, на что собирал и куда пошли деньги? Это почти невозможно", – говорит Вячеслав Быков, операционный директор благотворительного фонда.

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Чтобы уберечься от аферистов, в благотворительном фонде советуют переводить деньги на счет. Перед этим найти информацию в интернете: существует ли такая организация и чем занимается. Если же средства собирают через социальные сети, эксперт по безопасности Руслан Болгов советует потратить несколько минут времени и проверить профиль благотворителя, поискать информацию в интернете о телефоне или счете собирательства.

"Это ваш финансовый номер телефона. Старайтесь его никому не давать, если он у вас не застрахован и не защищен. Защита очень простая – привяжите его к паспорту. Не давайте информацию о вашем CVV коде – это три циферки, которые находятся на обороте вашей карточки", – говорит специалист.

Если обнаружили мошенника, сообщите о нем другим. Недавно один такой псевдоблагодетель, который собирал деньги якобы на лечение ребенка, получил восемь лет заключения.

Напомним, также новости предупреждали, что аферисты выманивают у жертв персональные данные и обчищают банковские карты при пополнении счета.

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