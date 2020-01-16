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Мошенники наживаются на благотворительности: как работает схема

16 января, 08:13

Аферисты устанавливают ящики для пожертвований в ТЦ и названивают людям, собирающим деньги на лечение родственников

Мошенники, которые ранее активизировались во время зимних праздников, теперь не гнушаются даже денег, собранных на лечение. Аферисты пользуются уязвимостью близких, которые собирают средства. Как работает схема и о чем следует помнить, чтобы не потерять последнее, выяснили новости "Сегодня".

Если вы решили собрать через соцсети деньги на лечение родственника, готовьтесь ко встрече с аферистами. Сначала они захотят выведать номер телефона, мол, чтобы с вами связаться. Затем они попытаются узнать не только номер карты, но и CVV код, который никому, кроме вас, знать не надо. Вам на телефон будут поступать с SMS с одноразовыми паролями, вы продиктуете их мошеннику, и все деньги с вашей карточки исчезнут безвозвратно.

Еще одна недавняя история, которая наделала шума: две женщины украли в торговом центре ящик с пожертвованиями. Правда, вероятно, жертвами воров стали именно мошенники. Теперь самое время узнать, чьи это были боксы, кому собирали деньги, на основании каких документов там стояли боксы, когда была последняя выемка денег и в каком количестве. 99% расставленных в ТЦ боксов вызывали и вызывают вопросы.

В официальном благотворительном фонде нам объясняют: из-за низкой финансовой грамотности, при пожертвованиях украинцы не могут отличить: действительно ли они дают деньги на благое дело или отдают кровные ворам.

"Ящики – вообще эффективный метод сбора. Почему? Потому что у нас люди привыкли оказывать благотворительную помощь наличными на улице. Но опять же, это как раз тот метод, которым более всего пользуются мошенники. Ибо каким образом проверить: кто собирал, на что собирал и куда пошли деньги? Это почти невозможно", – говорит Вячеслав Быков, операционный директор благотворительного фонда.

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Чтобы уберечься от аферистов, в благотворительном фонде советуют переводить деньги на счет. Перед этим найти информацию в интернете: существует ли такая организация и чем занимается. Если же средства собирают через социальные сети, эксперт по безопасности Руслан Болгов советует потратить несколько минут времени и проверить профиль благотворителя, поискать информацию в интернете о телефоне или счете собирательства.

"Это ваш финансовый номер телефона. Старайтесь его никому не давать, если он у вас не застрахован и не защищен. Защита очень простая – привяжите его к паспорту. Не давайте информацию о вашем CVV коде – это три циферки, которые находятся на обороте вашей карточки", – говорит специалист.

Если обнаружили мошенника, сообщите о нем другим. Недавно один такой псевдоблагодетель, который собирал деньги якобы на лечение ребенка, получил восемь лет заключения.

Напомним, также новости предупреждали, что аферисты выманивают у жертв персональные данные и обчищают банковские карты при пополнении счета.

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благотворительность мошенники аферисты

Источник: Сегодня

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