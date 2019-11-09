Мошенники-работодатели: как аферисты маскируются под издательства и обманывают украинцев

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Высокооплачиваемая подработка без усилий – интернет пестрит объявлениями о сверхпривлекательных вакансиях. За выполнение простых задач, не требующих особых умений и навыков, обещают аппетитное вознаграждение. Именно на эту удочку клюнула Диана Уварова. Девушка взялась за якобы выгодную подработку в интернете – набирать на компьютере рукописи. Когда напечатала почти полторы сотни страниц, работодатель исчез.

"Обещали, что за каждый лист по 50 гривен. За три недели я должна была получить 7500 гривен. Я послала им свои наработки, а в ответ – ни денег, ни ответа. На телефонные звонки мне никто не отвечал", – рассказывает Диана.

Едва ли не каждая третья фирма, которая в сети предлагает деньги за набор текста, сомнительна – предупреждают эксперты по кибербезопасности. Ради солидности такие конторы выдают себя за издательства. Обманывают не только с оплатой. Некоторые умудряются у потенциальных наемников еще и выманить деньги.

"Говорят примерно следующее: чтоб мы были уверены, что вы вашу работу сделаете вовремя, нам нужна небольшая гарантия, небольшой депозит, например, 500 гривен", – отмечает эксперт по кибербезопасности Александр Карпов.

В большинстве случаев работник не получает заработанного, да еще и теряет этот так называемый депозит.

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Жертвами мошенников преимущественно становятся студенты или пенсионеры. Именно они чаще ищут дополнительный заработок. Статистика мошенничества поражает: зарабатывают псевдоиздатели на доверчивых около полумиллиона гривен в месяц.

Эксперт по подбору персонала говорит: если за трудоустройство от вас требуют денег – это уже повод сразу держаться подальше. А прежде чем приступать к выполнению – внимательно изучите рынок труда.

"Если вы видите, что за простой текст вам предлагают 50 гривен, и это вдвое-втрое больше, чем общепринятая оплата, то лучше отказаться от этого предложения. Вы останетесь и без вакансии и без денег", – советует специалист по подбору персонала Татьяна Пашкина.

И концов не найдете, ведь для афер регистрируют так называемые фирмы-однодневки. Поэтому, стоит поинтересоваться, сколько издательство работает на рынке. Обычно мошенников выдает ежемесячная смена названия их конторы.

Ранее сообщалось, что в Украине становится все меньше безработных, но это совершенно не означает, что увольняться стали меньше. Сотрудники компаний в Украине сейчас значительно быстрее склонны менять работу, когда она их не устраивает.

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