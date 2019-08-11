Мошенники в Украине "охотятся" на отпускников: ТОП-3 аферы

Сезон отпусков – в самом разгаре. Украинцы часто едут отдыхать за границу, и ранее новости "Сегодня" советовали, как сэкономить в других странах. При этом в стране активизировались аферисты в сфере курортных услуг. Все больше людей, которые пользуются услугами сомнительных турфирм, остаются без денег и отдыха. Новости "Сегодня" исследовали ТОП-3 туристических афер.

1. "Сказочные" предложения "горящих туров" и скидок

"Самый популярный метод мошенников – заманивать клиентов обещаниями скидок. Кроме того, турфирмы-однодневки устраивают всякие беспроигрышные лотереи. Они обещают, что именно сегодня, именно сейчас, по какому-то определенному направлению есть нереальные скидки, и только купив путевку сегодня, турист может улететь и получить сказочные условия", – говорит менеджер турагенства Лилия Шинкаренко.

Специалистка рассказывает: как только у вас появляется ощущение "вот так повезло!", сразу стоит насторожиться. Потому что мошенники сделают все, чтобы только заставить жертву купить "липовые" билеты или внести предоплату за тур, которого не существует. Такие фирмы существуют недолго.

"Фирма-однодневка может за сезон собрать деньги и просто пропасть. Вы получите либо тур, не соответствующий заявленным условиям, либо вообще не полетите никуда", – объясняет Шинкаренко.

Миф о "шикарном" отдыхе в пятизвездочном отеле с "all inclusive" за 200 долларов живет много лет. Почти каждый турист знает кого-то, кто знает еще кого-то, кто так отдохнул.

"Если агент утверждает, что будет скидка, это говорит о том, что перед вами мошенник", – пердупреждает менеджер турагентства Лилия Шинкаренко.

Известный путешественник Артемий Сурин говорит: надо выбирать проверенные турфирмы, читать отзывы в интернете и проверять сайт. Информация на нем должна постоянно обновляться. А вот фирмы-однодневки обычно имеют хороший сайт визитку, где функционирует только первая страница.

"Надо смотреть, у кого ты покупаешь тур. Если это компания с именем, с репутацией, с трекингом по количеству вывезенных туристов, ты меньше рискуешь. Если ты бронируешь через агрегатор, этот агрегатор может служить твоей защитой. Здесь только проверка, нужно не доверять свой отдых, свое путешествие каким-то незнакомым компаниям-однодневкам", – советует Сурин.

2. Обманутые ожидание и продажа "кота в мешке"

Мошенники, к примеру, обещают туристу отель на первой линии у моря, а по приезду человек обнаруживает, что идти к пляжу 20 минут.

"Если Вы приехали в отель и обнаружили, что он не соответствует заявленным стандартам, расположен не на первой линии, а далеко от моря, то в первую очередь рекомендуем писать своему агенту. Если же он не отвечает или не помогает, то это и есть аферист, и на вас просто заработали деньги", – говорит Шинкаренко.

И от подобных историй не застрахованы даже опытные путешественники.

"Конечно, у меня были моменты, когда жилье не соответствовало тому, что есть на картинке. Но имея сейчас возможность пользоваться мобильными сервисами и большими платформами по бронированию жилья, мы получаем дополнительную защиту для себя", – говорит Сурин.

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"Чтобы избежать ситуации, когда по прилету выясняется, что ваучер поддельный, и вы оказываетесь у разбитого корыта, можно заранее себя обезопасить и попросить документальное подтверждение, что заявка забронирована у турагента", – добавляет Шинкаренко.

К слову, такие мошеннические схемы действуют не только за рубежом, но и в Украине.

3. Воры-"призраки"

Наталья Диденко собралась на несколько дней в Одессу. Квартиру для аренды искала в интернете.

"Привлекла, конечно же, цена – 500 гривен в сутки, хорошая квартира, недалеко от моря. Нужно было внести предоплату в размере 500 гривен на мобильный счет. Как он объяснил – номер на контракте, и так очень удобно обналичивать", – рассказывает пострадавшая от мошенников Наталья.

Чтобы проверить мужчину, девушка попросила свою подругу позвонить арендатору и спросить о той же дате аренды. Мужчина ответил: забронировано.

"Кроме того, он выслал копии документы на квартиру, он выслал копию своего паспорта. В документах на квартиру числился этот же номер паспорта, этот же владелец", – говорит Диденко.

Но с отыхом не сложилось.

"Я доверилась человеку, но ошиблась. Как только я перечислила деньги, номер телефона перестал отвечать, хотя был в сети", – говорит Наталья Диденко.

Эксперты рекомендуют: если вы стали жертвой мошенничества, соберите все доказательства: скриншоты электронной переписки, записи телефонных разговоров и -обратитесь в полицию. На сайте киберполиции Украины заявление можно оставить в любое время суток.

А еще опытные путешественники советуют: самый действенный способ уберечься от мошенников – организовать путешествие самостоятельно. И деньги можно сэкономить, и иметь гарантию, что вас не обманут.

Новости "Сегодня" также сообщали, что летний отдых может принести не только удовольствие, но и проблемы со здоровьем: простуда, мелкие травмы – царапины, внезапная головная боль и расстройства желудочно-кишечного тракта. Ранее мы подсчитали, сколько стоит минимальная аптечка в отпуск, а также выяснили, как ударит по кошельку один день лечения за границей.

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