"Мотор Сич": США борется с Китаем за покупку украинского предприятия

Продажа компании еще не закрыта и может быть пересмотрена

Фото: Motor Sich Airlines/Facebook

В США продолжают лоббировать отмену продажи украинской компании "Мотор Сич"китайским инвесторам. Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве.

"Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс (проверка объекта инвестирования), визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", – сказал Тейлор.

Дипломат также подтвердил, что продажа компании еще не закрыта и "есть неплохой шанс пересмотреть".

Реклама

Среди прочего Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние ожидаемой компании-покупателя из Китая, поскольку поступали новости о проблемах связанных с покупателем других китайских компаний.

Отметим, что 13 декабря президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ему известно об интересе американского инвестора Эрика Принса к украинской компании "Мотор Сич". "Я ни с кем не встречался, я ни с кем это не проговаривал, но этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор-Сич" – это стратегическое предприятие, поэтому я пока ничего не могу добавить к этому", – сказал Зеленский.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что компания "Мотор Сич" в скором времени может стать собственностью неофициального советника президента США. Речь идет об основателе печально известной частной военной компании Blackwater (ныне – Academi) Эрике Принсе, который уже выразил заинтересованность в покупке предприятия.

Источники издания напомнили о том, что Вашингтон пытается помешать покупке "Мотор Сичи" группой китайских компаний.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама