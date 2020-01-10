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"Может быть случайностью": в Украине зафиксировали дефляцию

10 января, 11:20

Министр Милованов объяснил данные официальной статистики

/ Фото: пресс-центр НБУ

Инфляция в Украине, падения которой ожидали в Нацбанке, в декабре-2019 в годовом измерении (по сравнению с декабрем-2018) замедлилась до 4,1%. При этом в месячном выражении (по сравнению с ноябрем-2019) зафиксирована дефляция на уровне 0,2%. Об этом свидетельствуют официальные данные Госстата

Среднегодовая инфляция в 2019 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) снизилась до 7,9% с 10,9% годом ранее.

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При этом, как заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, инфляция в годовом измерении уже опустилась ниже цели Национального банка Украины (НБУ), а потом теперь может перейти к небольшому росту.

"Госстат опубликовал данные, цены в декабре упали. Конечно, к месячным данным нужно относиться с большой осторожностью. Это может быть случайностью. <...> Лучше смотреть на годовые тренды. Тем не менее, эти данные интересны.<...> Годовая инфляция замедлилась до 4,1%. Это ниже ниже цели НБУ. Это еще раз подтверждает мою позицию – на сегодня монетарная политика НБУ по жесткая, нужна коррекция в сторону уменьшения учетной ставки. НБУ полностью независимая организация и мы уважаем их экономические решения. Но вправе высказывать свою позицию. Более низкая учетная ставка позволит положительно повлиять на развитие экономики, также положительно повлияет на курс. А это в свою очередь положительно повлияет на экспортеров и бюджет. Обычно определенная девальвация имеет негативные последствия для потребителей. Здесь ситуация другая. Мы уже ниже цели по инфляции и поэтому некоторое повышение инфляции является оправданным", – объяснил Милованов на своей странице в Facebook.

Напомним, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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цены инфляция Госстат дефляция учетная ставка рост цен Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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