Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться "экономическим чудом" Сингапура

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

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В недавно опубликованном рейтинге конкурентоспособности за 2019 год, который составляет швейцарская бизнес-школа IMD, Украина поднялась сразу на 5 позиций – с 59-го места в минувшем году на 54-е. В 2017-м наша страна находилась только на 60-м месте.

Рейтинг Международного центра конкурентоспособности IMD, конечно, уступает более известному Индексу глобальной конкурентоспособности от Всемирного экономического форума (WEF). Прежде всего по охвату: в нем представлено только 63 государства, тогда как в рейтинге WEF – 140. Однако он составляется уже 30-й год подряд по 340 критериям, так что тоже дает представление о тенденциях.

В 2019 году на ступеньку выше нас находится Словакия, ниже – Перу. Украина обогнала в этом рейтинге даже такие страны, как Хорватия и Греция. А возглавляет рейтинг конкурентоспособности 2019 года Сингапур, который впервые обошел Соединенные Штаты Америки.

В Индексе глобальной конкурентоспособности последние несколько лет Сингапур удерживал вторую строку после США. Данные 2019 года еще не публиковались.

Сайт "Сегодня" заинтересовался, что помогло некогда отсталой колониальной стране сделать рывок, который сегодня называют не иначе как "экономическим чудом". Может ли опыт Сингапура пригодиться и Украине?

Путь процветания

Страна с крайне слабой экономикой, с высоким уровнем бедности, массовой трудовой миграцией... Это не об Украине. Это о Сингапуре середины XX века. А через несколько десятилетий эта небольшая страна превратилась в одного из "азиатских тигров", в одну из самых богатых стран мира. Как им это удалось?

Сегодня в Украине часто цитируют изречение бывшего премьера республики, творца сингапурского "экономического чуда" Ли Куана Ю: "Хотите побороть коррупцию? Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете, за что, и они знают, за что". Для Сингапура это не образное выражение. После обретения независимости в стране действительно были осуждены по коррупционным статьям сотни и даже тысячи чиновников. В их числе были не только друзья, но и родственники премьера. Сейчас Сингапур считается одной из наименее коррумпированных стран мира.

Проблема коррупции актуальна и для Украины. Но, конечно, решив одну только эту проблему, Сингапур вряд ли достиг бы того уровня развития, который он демонстрирует сейчас. Это стало возможным благодаря правильно выбранной стратегии экономического развития. В частности, реформе образования и развития технологичных отраслей промышленности. Еще одной из задач ставилось привлечение в страну как можно большего числа международных компаний (в украинских реалиях – инвесторов).

Крупный бизнес требовал четких правил игры. Понятных законов, комфортного бизнес-климата. Поэтому одними из первых Сингапур взялся за совершенствование судебной системы и создание "единых окон".

Все эти и другие реформы заняли не год и не два, а десятилетия. Зато теперь, отдавая Сингапуру первую строку в рейтинге конкурентоспособности, его составители констатируют: "Подъем Сингапура был обусловлен его развитой технологической инфраструктурой, наличием квалифицированной рабочей силы, благоприятными иммиграционными законами и эффективными способами создания новых предприятий".

Многие из тех проблем которые в свое время пришлось решать Сингапуру, стоят сегодня и перед Украиной. Потребность в инвестициях, в реформе судебной и административной систем, в развитии промышленности и т.д. И все-таки просто перенести успешный восточный опыт на украинскую почву вряд ли удастся. Да и не нужно.

"Сингапур нельзя сравнивать с Украиной. Потому что это небольшая страна, с небольшим количеством населения. У нас совершенно другая сложность экономики, другой экономический рельеф, совершенно другая история развития экономики. "Фишки" Сингапура не будут работать у нас с абсолютной точностью. То есть это совершенно не та лекала, по которой можно выкраивать украинский план реформ. Но Сингапур может дать несколько правильных, магистральных направлений, которые мы могли бы использовать", – говорит экономический аналитик Алексей Кущ (аналитический центр "Оптима").

Тем не менее эксперт констатирует: общее между нашими странами найти можно: "Сингапур тоже начинал фактически с экономического дна", – говорит он.

Каких "сингапурских" реформ не хватает Украине

Первое, с чего начал Сингапур, – это создание прозрачной и эффективной правовой среды, рассказывает Алексей Кущ. В основу было положено английское право, привычное и понятное для многих мировых компаний. То есть страна предложила западному инвестору абсолютно знакомые для них правила рыночной игры и правовые инструменты защиты. Это, с одной стороны, законодательство, правовое поле.

"Законодательство понятно инвестору, оно было адаптировано к лучшим стандартам и практикам английского права. Правоприменение этого законодательства со стороны государственных органов тоже четко регламентировано, нет двойных стандартов, нет избирательного правосудия, нет лоббирования каких-то интересов, т. е. законодательные нормы применяются абсолютно одинаково ко всем экономическим агентам, независимо от того, откуда они: резиденты, нерезиденты, малый или большой бизнес. И третье – это справедливая судебная система, которая выносит правосудные решения на основании четких стандартов, регламента. А самое главное – очень быстро принимает эти решения. Инвесторы не ждут годами, пока будет вынесено решение. И тем более не стакиваются с какими-то противоречивыми, абсолютно непонятными судебными решениями, как это может быть, например, у нас. Вот в этом треугольнике инвестор чувствует себя спокойно. Это как раз то, что нужно делать Украине, и то, почему к нам сейчас не идут прямые иностранные инвестиции. Среди причин, почему инвесторы не идут в Украину, они называют в первую очередь коррупцию, неэффективную и очень инертную судебную систему и несовершенное законодательство", – объясняет Алексей Кущ.

Кроме того, в Сингапуре была разработана очень эффективная система защиты титулов собственности, или, как говорят у нас, – права собственности. С помощью той же системы четко выписанного законодательства и независимой системы правосудия. У нас этого пока нет – и это еще одна причина, почему инвесторы не торопятся в Украину.

"Отсутствие защиты права собственности – это еще одна из причин, почему инвесторы не идут в Украину. Эту причину они тоже открыто называют. У нас до сих пор не сформирован реестр недвижимости в полноценном формате. Катастрофическая ситуация с земельным кадастром. Тысячи земельных участков границами наезжают друг на друга. Присутствует коррупционная составляющая. И это у нас еще не введен рынок земли!", – говорит эксперт.

Украина может стать страной-хабом

Наша страна волне может позаимствовать у Сингапура концепцию страны-хаба и концепцию чартерных городов, уверен Алексей Кущ.

"Сингапур – это страна-хаб, которая находится на пересечении финансовых, торговых, товарных потоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Украина в этом плане тоже обладает уникальными возможностями, потому что мы тоже находимся на таком цивилизационном стыке между Европой и Азией. Мы могли бы стать и элементом "нового шелкового пути", который идет из Китая – это один пояс, один путь. Мы могли бы стать газовым хабом для Центральной и Восточной Европы, потому что у нас уникальные возможности: и ГТС, и подземные хранилища газа. Мы могли бы стать и энергетическим хабом, транспортным хабом, морским и т.д. У нас для этого есть колоссальные потенциальные возможности, которые сейчас абсолютно не реализуются", – констатирует экономический аналитик.

Концепция чартерных городов была разработана экономистом Полом Ромером, Нобелевским лауреатом 2018 года и предполагает, что в странах с неэффективной экономикой "точками роста" могли бы стать крупные города.

"Чартерный город – это мегаполис, который обладает мощным человеческим потенциалом, сильным научно-техническим, технологическим, транспортным, промышленным потенциалом. Там создаются специфические условия ведения экономической деятельности, льготные условия налогооложения, упрощенная система оформления", – объясняет Алексей Кущ.

Сингапур, по его мнению, является классическим примером чартерного города.

"У нас идея свободных экономических зон была полностью дискредитирована, но, в принципе, кластерное развитие, свободные экономические зоны – это пришло к нам из Китая. И, по большом счету, это достаточно эффективное направление, потому что оно дает инвесторам точки роста и точки входа в экономику. Инвестору нужно, чтобы его бизнес капитализировался, то есть нужны точки роста. А также нужны точки входа в экономику, то есть чтобы он пришел, обратился в "единое окно" и через неделю или месяц получил весь пакет разрешительной документации, "бизнес под ключ". Чартерный город как раз обеспечивает такие точки роста и упрощенные точки входа в экономику страны. Например, в Украине чартерными городами могли бы стать Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса", – полагает эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, когда украинцы почувствуют рост экономики на своем кошельке.

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