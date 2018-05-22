Можно ли одеться на 700 гривен: эксперимент "Сегодня"

Украинцы каждый месяц тратят на новую одежду не больше 10% своих доходов. Основная часть заработанного уходит на питание и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Получается, что при среднем окладе в 8000 гривен на новый гардероб можно выделить лишь 800 гривен. Журналисты "Сегодня" провели эксперимент и выяснили, можно ли одеться на эту сумму.

На 700 гривен в магазине сенконд-хенда получилось собрать два образа: футболка, шорты и босоножки подойдут для прогулок. Блузка и юбка – для работы. При этом в магазине действовала скидка 50%, без нее бы такой набор стоил вдвое дороже.

Итак, чтобы покупки в не влетели в копеечку, нужно искать скидки. Как сообщалось, во время самых больших скидок украинцы дерутся в очередях в секонд-хенды. Это происходит даже несмотря на то, что количество магазинов подержанной одежды в Украине уже выросло втрое.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как украинцы одеваются в секонд-хенде. Завсегдатаи барахолок умудряются найти штаны за 40 гривен и пальто за 300 гривен.