Мрачные прогнозы сбываются: коронавирус обваливает мировую торговлю

В ВТО ожидают, что следующие статданные окажутся еще хуже

Мировая торговля в первом квартале 2020 года сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщила Всемирная торговая организация (ВТО), которая ранее прогнозировала, что мировая торговля резко просядет из-за коронавируса.

Реклама

"По данным ВТО, объем торговли товарами сократился на 3% в годовом исчислении в первом квартале", – говорится в сообщении организации на официальном сайте.

Аналитики ВТО отмечают, что сокращение произошло в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса и введенными в большинстве стран мира карантинными ограничениями.

Кроме того, организация прогнозирует, что во втором квартале мировая торговля сократится на 18,5% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Реклама

Читайте также: Кризис углубляется: НБУ назвал пять причин падения украинской экономики

"Чтобы начать полноценное восстановление производства и торговли в 2021 году, фискальная, монетарная и торговая политики государств должны быть максимально скоординированы и направлены на одну цель", – прокомментировал генеральный директор ВТО Роберто Азеведу.

Мировой уровень реального ВВП, по расчетам организации, может упасть в лучшем случае на 2,5%, в худшем – на 8,8%, если исходить из показателей торговли на мировых рынках.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

Кроме того, по подсчетам ООН, из-за коронавирусного кризиса без работы могут остаться 195 миллионов человек во всем мире. В организации считают, что это может оказаться даже более катастрофическим последствием, чем непосредственно вирус. А какой уровень безработицы прогнозируют в Украине, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама