Муниципальная няня: стало известно, сколько заявок подали украинцы
Данные обнародовало Министерство социальной политики
Количество заявок на компенсацию по программе "Муниципальная няня" в Украине приблизилось к 400.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
В сообщении говорится, что по состоянию на 1 апреля в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения подали заявления и соответствующие документы 397 семей.
Отмечается также, что сейчас Минсоцполитики совместно с государственным предприятием "Информационно-вычислительный центр" дорабатывают программный комплекс АСОПД-СОЦ в части возмещения стоимости услуги "Муниципальная няня".
Напомним, данная программа начала работу 1 января 2019 года. Согласно этой инициативе, родители могут рассчитывать на компенсацию от государства в размере прожиточного минимума на ребенка. Сейчас он составляет 1626 грн. Компенсация положена лишь тем, кто официально наймет няню.
Подробнее читайте в статье: "Конкуренция растет: как компенсации "на няню" изменили рынок труда".
Ранее няни объяснили журналистами "Сегодня", почему не хотят регистрироваться официально даже ради госпрограммы:
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