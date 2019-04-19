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Муниципальная няня: стало известно, сколько заявок подали украинцы

Сегодня, 16:54

Данные обнародовало Министерство социальной политики

Фото: Pixabay

Количество заявок на компенсацию по программе "Муниципальная няня" в Украине приблизилось к 400.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

В сообщении говорится, что по состоянию на 1 апреля в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения подали заявления и соответствующие документы 397 семей.

Отмечается также, что сейчас Минсоцполитики совместно с государственным предприятием "Информационно-вычислительный центр" дорабатывают программный комплекс АСОПД-СОЦ в части возмещения стоимости услуги "Муниципальная няня".

Напомним, данная программа начала работу 1 января 2019 года. Согласно этой инициативе, родители могут рассчитывать на компенсацию от государства в размере прожиточного минимума на ребенка. Сейчас он составляет 1626 грн. Компенсация положена лишь тем, кто официально наймет няню.

Подробнее читайте в статье: "Конкуренция растет: как компенсации "на няню" изменили рынок труда".

Ранее няни объяснили журналистами "Сегодня", почему не хотят регистрироваться официально даже ради госпрограммы:

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Тег дети, помощь, выплаты, Минсоцполитики, муниципальная няня

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