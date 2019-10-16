МВФ избавился от классификации стран в группу СНГ: решение затронуло Украину

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

В новом отчете Международного валютного фонда (МВФ) по развитию мировой экономики, в котором повышен прогноз курса гривни, в классификации стран-участниц упразднена региональная группа "Содружество независимых государств" (СНГ, англ. – CIS).

"Очень важное для нас изменение в распределении на группы в новом отчете МВФ: группа CIS/СНГ наконец остановлена; Украина – в группе Emerging and Developing Europe (развивающаяся Европа. – Ред.)", – сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

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В эту группу, согласно отчету МВФ, также вошли Молдова, Беларусь и Россия. Еще восемь постсоветских стран – Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – включены в новую региональную группу "Ближний Восток и Центральная Азия" (MECA).

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Напомним, в июле 2019 года вслед за заявлением о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ Кабинет министров прекратил участие Украины в Соглашении о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств — участников СНГ.

Также Украина вышла из соглашения, которое регулировало поставки товаров между организациями стран – участниц СНГ. Решение было принято в январе 2019 года. А в апреле Украина разорвала еще два соглашения в рамках СНГ. Первое – Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, а второе – Соглашение о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза в рамках СНГ.

А еще 2018 году был подписан президентский указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов СНГ:

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