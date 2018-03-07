МВФ назвал сроки пересмотра программы финансирования Украины

Четвертый пересмотр программы кредитования может быть закончен к маю

Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования Международного валютного фонда (МВФ) уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

Об этом в интервью НВ заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"До сих пор некоторые параметры не выполнены — принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы. Если украинские власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен к маю", — сказал он.

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Он также отметил, что Фонд видит желание украинских властей двигаться вперед и завершить очередной пересмотр программы, но это сложный процесс.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью британскому изданию Financial Times, как Украина стремительно внедряет реформы и делает это, прежде всего, для украинцев, а не для Международного валютного фонда.

Ранее в Кабмине назвали главные вызовы для правительства на 2018 год. Министры намерены продолжить реформирование системы здравоохранения, образования, включая улучшение социального обеспечения учителей, а также реформирование таможни.