МВФ назвал сроки пересмотра программы финансирования Украины

Сегодня, 22:05

Четвертый пересмотр программы кредитования может быть закончен к маю

Фото: архив
Фото: архив

Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования Международного валютного фонда (МВФ) уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

Об этом в интервью НВ заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"До сих пор некоторые параметры не выполнены — принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы. Если украинские власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен к маю", — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он также отметил, что Фонд видит желание украинских властей двигаться вперед и завершить очередной пересмотр программы, но это сложный процесс.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью британскому изданию Financial Times, как Украина стремительно внедряет реформы и делает это, прежде всего, для украинцев, а не для Международного валютного фонда.

Ранее в Кабмине назвали главные вызовы для правительства на 2018 год. Министры намерены продолжить реформирование системы здравоохранения, образования, включая улучшение социального обеспечения учителей, а также реформирование таможни.
мвф, программа, пересмотр, кредитование, реформы

Вы сейчас просматриваете новость "МВФ назвал сроки пересмотра программы финансирования Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

МВФ: Пришло время открыть рынок земли в Украине

Сегодня, 15:03

Фонд не отказался от рекомендаций по земельной реформе

ЖКХ

В МВФ объяснили, чего хотят от цены на газ в Украине

Сегодня, 14:48

Люнгман упомянул о коррупции и стимулах для энергоэффективности
Загрузка...

Политика

Петр Порошенко. Фото: AFP

Мы это делаем не для МВФ: Порошенко оценил проведение реформ в Украине

Вчера, 14:38

Вряд ли есть другая страна, которая сделала бы больше реформ в течение полугода, отметил глава государства

Экономика

Фото: AFP

На бюджет не влияет: в Минфине объяснили, зачем Украине новый транш МВФ

Вчера, 11:27

Маркарова напомнила, что для продолжения программы нужно создать Антикоррупционный суд

Экономика

Евросоюз одобрил новый пакет макрофинансовой помощи Украине. Фото: 112.ua

С новым траншем: что Украина должна сделать для получения миллиардов от ЕС и МВФ

3 Марта, 07:43

Новый пакет макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро предоставят двумя траншами по 500 млн евро

Экономика

Фото: AFP

Украина заплатила МВФ по старому долгу

2 Марта, 15:25

Транш перечислили в рамках расчетов по программе stand-by
Загрузка...