МВФ одобрил предпринятые Украиной шаги: что дальше

Программа финансирования от МВФ поможет претворить в жизнь обещания правительства

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

В Международном валютном фонде (МВФ) отмечают прогресс и ожидают полного завершения Украиной всех действий для принятия решения о новой программе финансирования.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отмечает прогресс Украины в судебной реформе и реформах в экономике, и после выполнения всех необходимых шагов фонд будет выносить на рассмотрение Совета директоров новую трехлетнюю программу расширенного финансирования.

"Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров", – сказал она на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Давосе.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд не начнет новую программу расширенного финансирования Украины до выполнения ранее установленных условий.

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"Домашнее задание" для Украины МВФ в декабре сформулировал достаточно четко. Например, в письме г-жи Кристалины Георгиевой условия предоставления кредита описываются так: "Эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предварительных действий (prior actions). Президент и я согласились, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и снижения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно защитить результаты, достигнутые в деле очистки банковской системы, и возместить крупные издержки налогоплательщиков от банковских решений".

Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев. Сейчас между Украиной и Международным валютным фондом, сообщил глава правительства, ведется "техническая работа".

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