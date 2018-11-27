МВФ официально подтвердил отсутствие ограничений для продолжения сотрудничества с Украиной

Сегодня, 03:06

Фонд надеется на неотложную деэскалацию текущей ситуации

 

Йоста Люнгман. Фото: МВФ
Йоста Люнгман. Фото: МВФ

Международный валютный фонд официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после ведения военного положения.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йости Люнгмана.

"Мы наблюдаем за последними событиями, включительно с введением военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", – отметил Люнгман.

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Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на АзовеУкраинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
азовское море, военное положение, МВФ, Люнгман

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Источник:

УНИАН

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