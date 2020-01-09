МВФ отпускает Грецию: офис фонда в Афинах закрывается

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Международный валютный фонд (МВФ) вскоре закроет свой офис в Афинах, что будет сигнализировать о готовности Греции преодолеть финансовый кризис, в котором она находилась в течение десятилетия. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об этом решении после встречи с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой в штаб-квартире фонда в Вашингтоне, сообщает Politico.

"Мы с нетерпением ждем нового этапа в наших отношениях, отношениях позитивного сотрудничества", – сказал премьер-министр Греции.

Он поприветствовал решение закрыть офис МВФ в Афинах в ближайшие месяцы. По его словам, Греция продолжит сотрудничество с МВФ, но как страна, которая вышла из строгой системы наблюдения фонда.

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Сейчас Мицотакис надеется убедить европейских кредиторов Греции ослабить требования по целевым показателям профицита бюджета, установленные во время спасения экономики в 2015 года, исходя из того, что он обещает обеспечить более высокий экономический рост с 2021 года.

В августе 2018 года МВФ завершил третью программу помощи, в рамках которой Афины получили порядка 290 миллиардов евро на чрезвычайные кредиты в течение восьми лет от еврозоны и МВФ.

МВФ начал работать в Афинах в 2010 году, когда его пригласили принять участие в программе помощи Греции. Германия была главной движущей силой для привлечения средств, настаивая на том, что у ЕС нет единых инструментов, чтобы иметь дело с финансово непослушной страной-членом. Франция и другие европейские страны, а также Европейский центральный банк первоначально сопротивлялись введению МВФ, поскольку они считали, что это ослабит валютный союз. Но официальный Берлин хотел, чтобы помощь объединила прямые займы стран еврозоны и МВФ.

Фонд не одалживал деньги Греции с 2014 года из-за растущих долгов. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, допустившей дефолт по кредиту МВФ. В ноябре прошлого года Греция погасила досрочно около 2,7 млрд евро по кредитам МВФ, которые стоят дороже долгов перед институтами ЕС. Это позволило Афинам снизить стоимость обслуживания долга. По словам греческих чиновников, Афины намерены выплатить больше кредитов МВФ в этом году после одобрения кредиторов.

Напомним, Украина также продолжает сотрудничество с МВФ. Как заявлял премьер-министр Алексей Гончарук, Киев получит новый кредит от фонда в течение ближайшие месяцев:

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