МВФ отреагировал на возможность введения в Украине военного положения

Международный валютный фонд (МВФ) не видит юридических препятствий для продолжения сотрудничества с Украиной в случае введения военного положения по рекомендации СНБО. Об этом сообщили в киевском офисе МВФ, передает агентство "Украинские новости".

"У МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения. Фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности", — сказано в сообщении.

Как пояснили в Фонде, главным условием предоставления траншей является наличие плана реформ у страны и реализация этого плана властями.

При этом риск военного положения уже ударил по украинским акциям и евробондам.

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Как известно, в ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней.

Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента 26 ноября на 16:00. По словам депутатов, Рада может ввести военное положение лишь на отдельных территориях и всего на 30 дней.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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