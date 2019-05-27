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МВФ отсрочит предоставление транша Украине: в Moody's назвали сроки

27 мая, 15:50

Аналитики уверены, что финансовой стабильности страны это не угрожает

Фото: Getty Images

Досрочные парламентские выборы в Украине могут привести к получению очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) на три месяца позже, чем планировалось. Такой прогноз обнародовало рейтинговое агентство Moody's в своем обзоре.

"Досрочные выборы делают менее вероятным, что второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) будет предоставлен, как было запланировано ранее", - говорится в обзоре.

При этом в агентстве отмечают, что перенос транша не приведет к существенному ухудшению способности обслуживать внешний госдолг.  Впрочем, аналитики Moody's предостерегли, что основным ограничением кредитного профиля Украины является именно внутриполитический риск.

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Эксперты считают, что подготовка к досрочным парламентским выборам усложнит законодательную работу, необходимую для поддержания текущей программы stand-by в нужном русле.

"Этот риск просто перенесен с октября, когда первоначально планировалось провести выборы. Программа МВФ все еще будет действовать после выборов, и новое правительство может быстро вернуть программу в нужное русло, чтобы разблокировать второй транш, вместо того, чтобы договариваться о новой программе. Внешняя позиция Украины не пострадает существенно от возможной трехмесячной задержки в выплатах МВФ", – говорится в обзоре.

В Moody's ожидают, что отсрочка выплат МВФ до конца года будет управляемой.

Ранее в команде президента Владимира Зеленского заговорили о новой программе сотрудничества с МВФ

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии.


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Тег транш, stand-by, Moody's, МВФ, миссия МВФ

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