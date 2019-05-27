МВФ отсрочит предоставление транша Украине: в Moody's назвали сроки

Аналитики уверены, что финансовой стабильности страны это не угрожает

Фото: Getty Images

Досрочные парламентские выборы в Украине могут привести к получению очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) на три месяца позже, чем планировалось. Такой прогноз обнародовало рейтинговое агентство Moody's в своем обзоре.

"Досрочные выборы делают менее вероятным, что второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) будет предоставлен, как было запланировано ранее", - говорится в обзоре.

При этом в агентстве отмечают, что перенос транша не приведет к существенному ухудшению способности обслуживать внешний госдолг. Впрочем, аналитики Moody's предостерегли, что основным ограничением кредитного профиля Украины является именно внутриполитический риск.

Эксперты считают, что подготовка к досрочным парламентским выборам усложнит законодательную работу, необходимую для поддержания текущей программы stand-by в нужном русле.

"Этот риск просто перенесен с октября, когда первоначально планировалось провести выборы. Программа МВФ все еще будет действовать после выборов, и новое правительство может быстро вернуть программу в нужное русло, чтобы разблокировать второй транш, вместо того, чтобы договариваться о новой программе. Внешняя позиция Украины не пострадает существенно от возможной трехмесячной задержки в выплатах МВФ", – говорится в обзоре.

В Moody's ожидают, что отсрочка выплат МВФ до конца года будет управляемой.

Ранее в команде президента Владимира Зеленского заговорили о новой программе сотрудничества с МВФ.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " МВФ отсрочит предоставление транша Украине: в Moody's назвали сроки". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"