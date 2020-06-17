МВФ по-новому: Украина планирует отказаться от кредитов фонда

Министерство финансов Украины разработало стратегию действий до 2023 года. Главной задачей стратегии объявлено избавление от прямого финансирования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщается на сайте Кабинета министров со ссылкой на авторскую колонку министра финансов Сергея Марченко.

"Негативное влияние пандемии на экономику Украины является вызовом, что требует системных сильных решений. Ответ Минфина – Стратегия действий ведомства до 2023 года. Мы разработали и представили ее проект для публичного обсуждения. <...> Стратегическая задача – избавиться прямого финансирования МВФ", – заявил Марченко.

Читайте также: Миссия МВФ приедет в Украину летом: что проверят

Реклама

По его словам, для этого Украине нужно усилить самодостаточность, чтобы иметь возможность заимствовать на внутренних и внешних рынках капитала на выгодных условиях.

"Уверен, до 2022 года Украина завершит действующую программу с фондом. Надеюсь, к тому времени выйдем на "ноль" в графе "кредиты МВФ" в бюджете. Далее, до 2023 года, выберем новый формат сотрудничества. Вижу нашу страну не реципиентом ресурсов, а донором опыта и технической помощи", – объяснил Марченко и добавил, что Украине важно снизить соотношение госдолга и ВВП до 55%.

В тренде Доллар сменил курс: Нацбанк укрепил гривню

Реклама

Он также отметил, что в документе в целом речь идет о пяти направлений. Среди них:

эффективные бюджетные расходы;

налоговое стимулирование экономики;

взвешенная финансовая и долговая политика;

качественные кадры и диджитализация;

детенизация.

Напомним, общий объем новой 18-месячной программы МВФ для Украины составляет около 5 млрд долларов. Они будут предоставлены четырьмя траншами. Первый транш, который уже получил Киев, – 2,1 млрд долларов – полностью направлен в государственный бюджет.

Реклама

Ранее советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский объяснил, что в условиях кризиса сотрудничество с МВФ Украине было необходимо:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама