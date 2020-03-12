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МВФ поддерживает усилия Украины, направленные на экономический рост

12 марта, 17:40

Виктория Подолянец

Смена правительства в Украине не тревожит МВФ, если оно продолжит макроэкономическую политику предыдущего Кабмина

Международный валютный фонд готов поддерживать усилия Украины в проведении реформ, направленных на экономический рост и финансовую стабильность. Об этом на брифинге сообщил спикер МВФ Джерри Райс в ответ на вопрос, повлияет ли перестановка в правительстве на перспективы сотрудничества с Фондом.

"Действительно, на прошлой неделе в Украине был назначен новый Кабинет министров. В новом правительстве отметили, что хотят продолжать тесное сотрудничество с МВФ, в том числе по программам Фонда. Представители власти подчеркнули готовность продолжать макроэкономическую политику, гарантирующую стабильность, а также продвигать реформы, нацеленные на устойчивый рост. И мы готовы полностью поддерживать усилия Украины в проведении реформ и достижении этих целей", – сказал он.

При этом Райс не упомянул о возможных сроках утверждения новой программы расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долларов, по которой Украина и МВФ достигли договоренности еще в декабре 2019 года.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как Нацбанку удалось спасти гривню от курсовых колебаний благодаря взвешенной политике и сотрудничеству с МВФ в предыдущие годы.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings учло при составлении базового прогноза продолжение взаимодействия Украины с МВФ в рамках новой многолетней программы, которая предусматривает выделение 5,5 млрд долларов.

Напомним, в Верховной Раде Украины с 6 февраля продолжается процесс рассмотрения во втором чтении закона об обороте сельскохозяйственных земель. Депутаты уже осилили больше тысячи поправок к документу из 4018.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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НБУ банки правительство ПриватБанк земельная реформа МВФ

Источник: УНИАН

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