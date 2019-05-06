МВФ придумал всемирный налог на углекислый газ
Налог в разных странах может отличаться по степени эффективности
Международный валютный фонд (МВФ) предлагает ввести во всем мире налог на выбросы в воздух двуокиси углерода (углекислого газа). Об этом сообщает агентство AFP.
По мнению МВФ, налог является "самым эффективным инструментом", чтобы к 2030 году сократить на одну треть объем выбросов в атмосферу двуокиси углерода. Такое снижение является целью Парижской климатической сделки.
По подсчетам МВФ, налогообложения в разных странах будет по-разному влиять на уровень выбросов углекислого газа. В Китае, стране с наибольшими выбросами в мире, налог в размере 35 долларов может привести к сокращению выбросов CO2 на 30%. Похожая ситуация также в Индии и Южной Африке. В других странах налог приведет к снижению вредных выбросов лишь на 10%.
Как отметили в Фонде, налог также может обеспечить накопление средств для перехода на возобновляемые источники энергии.
Агентство напоминает, что если уровень выбросов CO2 не изменится, то к 2030 году климат Земли может стать почти таким же жарким и сухим, каким он был три миллиона лет назад. Это может привести к сильному подъему уровня мирового океана и другим изменениям
Напомним, ранее Европарламент объявил "войну" выхлопным газам. Производители легковушек должны сократить их выбросы в воздух на 37%, грузовиков – на 31%. В целом, экологическая стратегия рассчитана до 2030 года.
Установленный предел считается компромиссом с Еврокомиссией, которая требовала снизить выбросы до 30%. Европарламент настаивал на 40%, а страны ЕС разделились между 30% и 35%.
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